سياسة
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البيت الأبيض يمهل الوكالات الفيدرالية 30 يوماً لتطبيق حظر "تيك توك"
أعلن البيت الأبيض أن الحكومة الفيدرالية تمنح الوكالات الحكومية 30 يوماً لضمان عدم تثبيت أي تطبيق “تيك توك” على أي من أجهزتها أو أنظمتها، وذلك بسبب مخاطر التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية على الأمن القومي الأمريكي.
البيت الأبيض يمهل الوكالات الفيدرالية 30 يوماً لتطبيق حظر "تيك توك"
البيت الأبيض يمهل الوكالات الفيدرالية 30 يوماً لتطبيق حظر “تيك توك”  / صورة: Reuters
28 فبراير 2023

أمر البيت الأبيض، الاثنين، الوكالات الفيدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوماً "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية على الأمن القومي الأمريكي.

وقالت الرئاسة الأمريكية إنّ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كلّ الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبّق في مهلة 30 يوماً الحظر الذي فرضه قانون أقرّه الكونغرس في نهاية ديسمبر/كانون الأول ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ جهاز أو هاتف تابع للحكومة.

وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ تنفيذاً للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل يناير/كانون الثاني.

وفي مذكّرتها، أمرت يونغ مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفيدرالية بأن "تزيل وتحظر تنزيل التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن "تمنع الاتّصال عبر الإنترنت" بين هذه الأجهزة والتطبيق.

ويأتي القرار الأمريكي غداة قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية وحظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها لأنّه "ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن".

وكانت المفوضية الأوروبية قد حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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