قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء إن روسيا لن تستأنف المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة النووية ستارت مع الولايات المتحدة قبل أن تستمع واشنطن إلى موقف بلاده.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد وجه، الأسبوع الماضي، تحذيراً إلى الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا، وأعلن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت الأخيرة بعد اتهام الغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعدها الجوية الاستراتيجية.

وقال بيسكوف لصحيفة إزفستيا اليومية في مقابلة "موقف الغرب الجماعي" بقيادة الولايات المتحدة يحتاج إلى التغير تجاه موسكو.

وقال بيسكوف "لا يمكن ضمان أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى".

وعن خطة سلام صينية بشأن أوكرانيا تحث الجانبين على الاتفاق على خفض تدريجي للتصعيد وتحذر من استخدام الأسلحة النووية، أكد بيسكوف ضرورة سماع صوت بكين.

وقال المتحدث باسم الكرملين "أي محاولة لصياغة أطروحات للتوصل إلى تسوية سلمية للمشكلة هي موضع ترحيب، لكن بالطبع المعاني الدقيقة مهمة".

ودعت الصين التي أعلنت تحالفاً "بلا حدود" مع روسيا قبل وقت قصير من إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا قبل عام، إلى وقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا الجمعة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لا يمانع النظر في خطة سلام بكين المكونة من 12 نقطة.