سياسة
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كييف تستبعد دعماً صينياً عسكرياً لموسكو.. وزيلينسكي يقرّ بوضع معقد في الشرق
علّق رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف على التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أمريكيين، مؤخراً، حول تزويد الصين الجيش الروسي بأسلحة فتاكة، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين من أن الأوضاع حول خط المواجهة في باخموت تزداد صعوبة.
كييف تستبعد دعماً صينياً عسكرياً لموسكو.. وزيلينسكي يقرّ بوضع معقد في الشرق
زيلينسكي يقول إن الوضع يزداد تعقيداً في باخموت / صورة: AA
28 فبراير 2023

أعلن رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف في مقابلة بثّتها إذاعة "صوت أمريكا" الاثنين أنّه لا يرى "أيّ مؤشّر" على أنّ الصين تعتزم إمداد روسيا بأسلحة.

وفي معرض حديثه عن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أمريكيين أخيراً ومفادها أنّ الصين تعتزم تزويد الجيش الروسي أسلحة لمساعدته في الهجوم على أوكرانيا، في اتّهامات نفتها بكين بشدّة، قال بودانوف "أنا لا أشاطر هذا الرأي".

وفي المقابلة التي أجرتها الإذاعة الأمريكية معه في 25 من الشهر الجاري، أضاف المسؤول الأوكراني "في الوقت الحالي، لا أعتقد أنّ الصين ستوافق على نقل أسلحة إلى روسيا.. لا أرى أيّ مؤشّر على أنّ أموراً كهذه يجري حتّى البحث فيها".

وبعدما ألحّت عليه "صوت أمريكا" بالسؤال عن الاتّهامات الأمريكية، قال بودانوف "أنا رئيس جهاز الاستخبارات وأنا، مع كلّ الاحترام الذي أكنّه لكم، لا أستند على آراء أفراد بل على حقائق فقط. أنا لا أرى حقائق من هذا القبيل".

وأجريت المقابلة مع المسؤول الأوكراني عشيّة تصريحات أدلى بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز في مقابلة بثّتها شبكة "سي بي إس" مساء الأحد واتّهم فيها الصين بالتفكير في إمداد روسيا بأسلحة فتّاكة.

وقال بيرنز للشبكة الأمريكية "نحن واثقون بأنّ المسؤولين الصينيين يدرسون تزويد روسيا أعتدة فتّاكة".

وفي مقابلته مع الإذاعة الأمريكية أكد بودانوف أنّ إيران هي "عملياً الدولة الوحيدة التي تنقل أسلحة خطرة إلى روسيا".

وأضاف: "كانت هناك معلومات تفيد بأنّ شيئاً ما جاء من كوريا الشمالية، لكن ليس لدينا تأكيد لذلك. ليست هناك أيّ حالة رصدنا فيها هنا سلاحاً من كوريا الشمالية".

وبالنسبة لرئيس الاستخبارات الأوكرانية فإنّ "روسيا تحاول، فحسب، شراء كلّ ما تيسّر لها من أيّ مكان تيسّر لها، لأنّ مشاكلها كبيرة".

الوضع في باخموت

ميدانياً، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن الوضع يزداد صعوبة حول مدينة باخموت، وهي نقطة تركيز التقدم الروسي في شرق أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "في قطاع باخموت، يزداد الوضع صعوبة باستمرار. العدو يدمر بشكل متواصل كل ما يمكن استخدامه لحماية جنودنا، الذين يدافعون عن المنطقة المحيطة بباخموت، هم أبطال حقيقيون".

كما قال زيلينسكي إن بلاده لا تستطيع الدفاع عن أجوائها إلا إذا جرى إنهاء "تحريم" متعلق بالطيران.

وتابع "طيارونا ووحداتنا المضادة للطائرات وغيرهم من خبراء قواتنا الجوية يقومون بعمل رائع، لكننا سنكون قادرين على حماية أجوائنا بالكامل عندما يجري رفع تحريم الطيران بالكامل في العلاقات مع شركائنا".

والمعركة للسيطرة على مدينة باخموت الصناعية في شرق أوكرانيا هي الأطول التي خاضتها روسيا حتى الآن منذ الهجوم على أوكرانيا قبل عام.

وتعلق موسكو أهمية كبرى على السيطرة على باخموت، لكن مراقبين يعتبرون أن هذا الأمر لن يعدو كونه رمزياً انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية المحدودة للمدينة.

وأعلن دنيس بوشيلين رئيس "جمهورية دونيتسك الشعبية" الموالية لموسكو الاثنين أن كل الطرق المؤدية إلى باخموت هي "تحت السيطرة النارية" للقوات الموالية لروسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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