استثمر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، بمليار و217 مليوناً و31 ألف دولار في أسهم الشركات التركية خلال عام 2022.

جاء ذلك حسب بيانات حصل عليها مراسل الأناضول، الثلاثاء، من بنك Norges الذي يدير الصندوق الأكبر في العالم والذي يبلغ حجم أصوله أكثر من ترليون دولار.

وأوضحت البيانات أن الاستثمارات النرويجية كانت في 38 شركة تركية منها Aksa Enerji وEnerjisa للطاقة، وERDEMİR للحديد والصلب وGalata لطاقة الرياح وTüpraş للبترول.

وأشار إلى أن إجمالي حجم استثمارات الصندوق في الشركات التركية بلغت ملياراً و217 مليوناً و31 ألف دولار في العام الماضي 2022.

وحصلت شركة Tüpraş على الحصة الأكبر من استثمارات الصندوق بقيمة بلغت 121 مليون دولار.

يشار إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي بدأ بالاستثمار في الشركات التركية الصغيرة عام 2001، زاد من استثماراته اعتباراً من عام 2008.