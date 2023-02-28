سياسة
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الكرملين: مستعدون للتفاوض لإنهاء الحرب لكن لن نفرط في مناطق ضممناها
جدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تأكيده استعداد موسكو للدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ونوّه إلى أنه لن يجري التخلي على المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا العام الماضي.
الكرملين: مستعدون للتفاوض لإنهاء الحرب لكن لن نفرط في مناطق ضممناها
الكرملين: مستعدون لإجراء مفاوضات لكن لن نفرط في المناطق التي ضميناها / صورة: Reuters
28 فبراير 2023

كرر الكرملين اليوم الثلاثاء موقفه بأن روسيا مستعدة للدخول في مفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن "الواقع" الجديد على الأرض لا يمكن تجاهله.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن روسيا لن تتخلى أبداً عن أربع مناطق أوكرانية أعلنت موسكو ضمها العام الماضي، عقب استفتاءات انتقدتها كييف والدول الغربية بوصفها صورية وليس لها أساس قانوني.

وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء "ثمة واقع بعينه أصبح عاملاً داخلياً بالفعل. أقصد الأراضي الجديدة. دستور روسيا الاتحادية قائم، ولا يمكن تجاهله. لا يمكن لروسيا أبداً أن تتنازل عن هذا، هذه حقائق مهمة".

وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا في سبتمبر/أيلول في احتفال ضخم في موسكو.

وأُعلنت المناطق بعد ذلك مناطق داخلة في تكوين أراضي روسيا الاتحادية، وذلك في مرسوم دستوري.

وقال بيسكوف إن روسيا مستعدة للمفاوضات إذا قبلت كييف سيطرة موسكو على هذه المناطق.

وأضاف "إذا سارت الأمور بصورة مواتية واتخذ الأوكرانيون الموقف الملائم، يمكن تسوية ذلك على طاولة المفاوضات. لكن الأمر الرئيسي هو تحقيق أهدافنا".

ولا تسيطر القوات الروسية بشكل كامل على أي من المناطق الأربع، وتقول موسكو إنها تقاتل "لتحرير" تلك المناطق من سيطرة النازيين الجدد الأوكرانيين.

وتقول كييف والدول الغربية إن هذه ذريعة بلا أساس للاستيلاء على الأراضي دون سند قانوني.

وتشترط أوكرانيا لمناقشة وضع خطة للسلام أن تغادر القوات الروسية كل شبر من أراضيها، بما في ذلك المناطق الأربع التي ضمتها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في إجراء من جانب واحد في 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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