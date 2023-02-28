سياسة
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شبكة حقوقية تسجل وفاة 7 آلاف و259 سوريّاً جرّاء الزلازل
أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها وفاة 7259 مواطناً في الداخل والخارج جراء الزلازل التي ضربت شمال البلاد وجنوب تركيا مطلع الشهر الجاري، مضيفة أن 2534 قُتلوا في مناطق خارج سيطرة النظام و394 في مناطق سيطرته و4331 لاجئاً في تركيا.
شبكة حقوقية تسجل وفاة 7 آلاف و259 سوريّاً جرّاء الزلازل
شبكة حقوقية: ارتفاع وفيات الزلازل في سوريا إلى 7 آلاف و259.  / صورة: AFP
28 فبراير 2023

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها وفاة 7259 مواطناً في الداخل والخارج جراء الزلازل التي ضربت شمال البلاد وجنوب تركيا مطلع الشهر.

وذكرت في تقرير الثلاثاء أن 2534 من الضحايا توفوا في مناطق خارج سيطرة النظام السوري و394 في مناطق سيطرته و4331 لاجئاً في تركيا.

وأشارت إلى أن "بين الضحايا 2153 طفلاً و1524 سيدة، كما أن بينهم 73 من الكوادر الطبية و5 من الكوادر الإعلامية و62 عاملاً في المنظمات الإنسانية و4 من كوادر الدفاع المدني شمال غرب سوريا".

وأفادت الشبكة أن تقريرها "تحديث لحصيلة الضحايا السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية استجابة للظرف الاستثنائي".

وأوضحت أنه "في الحالات العامة لا يسجل فريق الشبكة الذين يقتلون خارج نطاق القانون ولا يسجل حالات الوفاة الطبيعة ولا بسبب الكوارث".

وأوضحت أن "ما وثقه التقرير يمثل الحد الأدنى وما زالت حصيلة الضحايا في ارتفاع".

وخلص التقرير إلى أن "هناك حاجة ماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق بخاصة شمال غرب سوريا، الذي يعاني اكتظاظاً سكانياً بسبب مئات آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري".

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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