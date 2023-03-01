قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" اليوم الأربعاء إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45089، ليصل العدد الإجمالي لقتلى الزلازل في تركيا وسوريا إلى نحو 51 ألفاً.

ولفتت "أفاد" في بيان، الأربعاء، إلى تسجيل 11 ألفاً و20 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية قهرمان مرعش فجر 6 فبراير/شباط الماضي.

وقالت إن الزلزال أسفر عن وفاة 45 ألفاً و89 شخصاً في ولايات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهاطاي وكليس وملاطية وألازيغ.

وأكدت أن عدد الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من المناطق المتضررة والمغادرين بإمكاناتهم الخاصة إلى ولايات أخرى بلغ مليوناً و971 ألفاً و589.

من جهته، تعهّد الرئيس رجب طيب أردوغان بعمل حكومته على تسريع مشروع التحوّل الحضري وإنهاء حقبة انهيار المباني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء من مركز تنسيق الكوارث بقضاء ألبيستان بولاية قهرمان مرعش التي ضربها الزلزال.

وشدد أردوغان مجدداً على ضرورة الابتعاد عن المباني الخطيرة في مناطق الزلازل وحث المواطنين على مزيد من الحرص.

وأضاف: "سنعمل بما أوتينا من قوة لإنهاء حقبة انهيار المنازل على المواطنين من خلال تسريع مشروع التحول الحضري".

وأوضح أن "كل من يحاول عرقلة مشاريع التحول الحضري بخطاباته السامة سيكون بمثابة الذي يطعن الشعب والبلاد من الخلف".

وتابع: "بينما ننهض بمدننا وقرانا في مناطق الزلازل، فإن مناطقنا الأخرى التي تواجه تهديد الزلازل ستشهد بدورها تحولاً عمرانياً سريعاً".

وأكد أن حكومته وفّرت منازل جديدة للمواطنين المنكوبين في كوارث طبيعية سابقة دون أن تظلم أحداً وستكرر الأمر نفسه في كل مناطق الزلازل.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات آلاف معظمهم بالجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.