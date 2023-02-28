سياسة
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روسيا تعلن إسقاط مُسيرات أوكرانية كانت تستهدف جنوبي البلاد
قالت السلطات الروسية إنها أسقطت طائرات مُسيرة أوكرانية كانت ستستهدف "على الأرجح" منشأة بنية تحتية مدنية جنوبي البلاد. فيما تحدثت تقارير إعلامية بينها "ذا موسكو تايمز" عن إسقاط مُسيرتين إحداهما من طراز UJ-22 Airborne.
روسيا تعلن إسقاط مُسيرات أوكرانية كانت تستهدف جنوبي البلاد
جندي أوكراني يختبر طائرة مُسيرة قرب الحدود مع روسيا - باخموت / صورة: Reuters
28 فبراير 2023

أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء إسقاط طائرات مُسيرة أوكرانية قالت إنها كانت ستستهدف "على الأرجح" منشأة بنية تحتية مدنية جنوب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "حاول نظام كييف استخدام طائرات دون طيار لمهاجمة البنية التحتية المدنية بمنطقة كراسنودار وجمهورية أديغيا (كليهما كيانات فيدرالية تابعة لروسيا)، وجرى تحييد الطائرات دون طيار بواسطة وحدات الحرب الإلكترونية"، حسبما نقل موقع صحيفة ذا موسكو تايمز.

بدوره أكد حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف الواقعة، وفق تدوينة نشرها على تليغرام.

وقال إن "جهاز الأمن الفيدرالي والسلطات المختصة الأخرى تتعامل مع الوضع، ولا شيء يهدد سلامة السكان".

وأفاد أن عملية الإسقاط جرت قرب قرية جوباستوفو دون تسجيل "أي إصابات أو دمار على الأرض"، وأن الهدف على الأرجح منشأة بنية تحتية مدنية.

وبينما لم تكشف السلطات الروسية عن عدد المُسيرات التي جرى إسقاطها تحدثت تقارير إعلامية بينها ذا موسكو تايمز عن إسقاط مُسيرتين إحداهما من طراز UJ-22 Airborne.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط من العام الماضي هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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