كشفت صحيفة غلوبال تايمز الصينية عن صور جرى إنشاؤها بالكمبيوتر تُظهر ما قال المحللون إنه قد يمثل مفهوماً للطائرة المقاتلة من الجيل السادس، التي هي قيد التصميم والتطوير حالياً، مما يعكس تصميم الصين على التفوق على الولايات المتحدة بتطوير الطائرات الحربية الجديدة.

وفي نهاية العام الماضي انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية تشير إلى أن البلاد تطور طائرة مقاتلة متقدمة، مثل الولايات المتحدة. فيما أشار موقع warrior maven إلى أن الصور التي نُشرت مؤخراً تظهر تشابهاً كبيراً مع عديد من تصميمات الطائرات الأمريكية من الجيل السادس.

ومن المعروف أن صناعة الطيران في الصين تسعى لتنفيذ برنامج طائرات مقاتلة من الجيل السادس. ففي سبتمبر/أيلول 2022 قال قائد قيادة القتال الجوي الأمريكية الجنرال مارك كيلي: "إن الصين تسير على الطريق الصحيح لإنتاج مقاتلة من الجيل السادس"، مؤكداً حاجة الولايات المتحدة إلى نشر مقاتلاتها من الجيل التالي قبل أن تفعل الصين.

ما المقصود بمقاتلات الجيل السادس؟

مقاتلات الجيل السادس فئة طائرات حربية نفاثة يُعمل حالياً على تصميمها وتطويرها لتكون أكثر تقدماً وحداثة من مقاتلات الجيل الخامس التي هي قيد الخدمة والتطوير حالياً، مثل المقاتلة الأمريكية F-35 والصينية J-20، أو التركية MMU.

وبينما أعلنت دول تطوير برنامج طائرات من الجيل السادس، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا، انضمت اليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد إلى برامج تعاونية متعددة الجنسيات لتطوير مقاتلات مشابهة. ويتوقع أن تدخل مقاتلات الجيل السادس الخدمة بحلول ثلاثينيات القرن الحالي.

وإلى جانب تمتعها بتقنيات متقدمة تبقيها متخفية بسماء العدو وقادرة على مجابهة الحروب الإلكترونية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البرمجة المفتوحة، يتوقع أن تمتلك مقاتلات الجيل السادس محركات نفاثة قادرة على العمل بفاعلية كبيرة ما يمنحها القدرة على المناورة السريعة، فضلاً عن إمكانية عملها بدون طيار، أو قدرة الطيار على متنها على التحكم بمُسيّرات مرافقة من خلال خوذتها المتطورة.

تقليد أم تفوق؟

لأسباب قد تكون أمنية على الأرجح لم تظهر أي من التصاميم الأولية لأي من مقاتلات الجيل السادس الأمريكية رغم تقديم عديد من مُصنعي الطائرات بالولايات المتحدة الذين يأملون التنافس على برنامج المقاتلات الشبحية من الجيل السادس تصميمات مسطحة لجسم الجناح دون زعانف أو هياكل عمودية، وهي التصميمات المماثلة لتلك التي ظهرت في صور المقاتلة الصينية.

وحسب التقرير المنشور على موقع warrior maven فإنه رغم أن النموذج الأولي الفعلي أو التصميم التجريبي للمقاتلة الأمريكية من الجيل السادس المسمى Next-Generation Air Dominance غير معروف أو متاح للجمهور، يبدو التصميم الصيني مشابهاً بشكل لافت للنظر لتلك التي قدمتها شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية منذ عدة سنوات.

ويرى التقرير ذاته أنه بغض النظر عن خصائص التخفي والتصميم الأيروديناميكي للمقاتلة الصينية الناشئة يبدو أنها إلى حد ما "مقلدة" للتصورات الأمريكية الموضوعة منذ عدة سنوات. وهو غير مفاجئ لكثيرين، لوجود قلق أمريكي عام بشأن الجهود الصينية التي يمكن القول إنها سرقة أو نسخ أو استخدام للتجسس الإلكتروني لمجرد "سرقة" مواصفات الأسلحة الأمريكية.

وعند النظر إلى سباق التسلح والطيران بين بكين وواشنطن نجد الصين فاجأت العالم عندما أعلنت عن برنامجها لبناء أسطول طائرات تجارية فرط صوتية، وهو مجال لم يسبق لأي دولة خوضه. وأشارت مصادر استخباراتية نهاية 2021 إلى أن الصين اختبرت مركبتيْن جويتيْن تفوق سرعتهما سرعة الصوت بقدرات نووية حلّقتا حول الكوكب بمدار أرضي منخفض قبل العودة إلى الأرض، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

في سياق متصل أعلن داي فاي من جامعة Beihang أنه وفريقه تمكنوا من إحراز تقدم كبير في تطوير نموذج أولي لطائرة مُسيّرة فرط صوتية، ليس ذلك فحسب، بل يزعمون أن مُسيّرتهم ستكون قادرة على إسقاط الطائرات الشبحية الأمريكية من طرازَيْ F-22 وF-16، وفق مجلة ناشيونال إنتريست الأمريكية.

أوجه تشابه صارخة

كشفت الصور المسربة الخاصة بمقاتلة الشبح الصينية من الجيل السادس أن الطائرة الجديدة كلياً لديها أوجه تشابه مع مقاتلة الجيل السادس السرية للقوات الجوية الأمريكية، فيتوقع أن تتمتع مقاتلات الشبح الصينية والأمريكية بمزايا مميزة.

وفي حين أن مثل هذه التصميمات التي يجري تقديمها بالكمبيوتر ليست نهائية، فإن شيئاً واحداً يبدو واضحاً: من المحتمل أن يكون مستقبل مقاتلات الشبح الصينية من الجيل السادس عديم الزوائد والنتوءات (بدون زعانف أو هياكل عمودية)- تماماً كمقاتلة الشبح الأمريكية من الجيل التالي (NGAD).

وبينما تساعد الهياكل الرأسية مثل الذيول والزعانف بشكل كبير على زيادة السرعة والقدرة على المناورة والتوجيه فإن تصميم الهيكل الأملس القادر على توفير قدرة رفع أعلى ومدى أطول واستهلاك أقل للوقود يمتلك قدرة أكبر على التخفي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي نشرت مؤسسة صناعة الطيران الصينية (AVIC) مقطع فيديو يعرض مقاتلات نفاثة ذات محركين وأجنحة عاكسة على شكل ماسي مشابهة للمقاتلة الواعدة YF-23 Black Widow من شركة نورثروب جرومان.