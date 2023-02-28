فرّقت الشرطة السودانية الثلاثاء بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع مظاهرات جديدة احتجاجاً على الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان وفاة أحد المتظاهرين إثر إصابته بعيار ناري بالصدر أطلقته قوات الأمن.

وخرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم ومدينتَي أم درمان (غرب) وبحري (شمال) بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، رفضاً للاتفاق الإطاري الموقَّع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية.

وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

وقال ميسرة أحمد، وهو أحد المتظاهرين، إن "المظاهرات السلمية مستمرة إلى حين تشكيل الحكومة المدنية الديمقراطية، وتحقيق العدالة لكل السودانيين".

وحاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية، وخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، حسب شهود عيان.

ورد المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة الخرطوم.

وأغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي عدداً من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

كما أغلقت السلطات الأمنية جسر "المك نمر" الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بحري (شمال)، تفادياً لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.

وردّد المتظاهرون الذين يحملون العلم السوداني هتافات "مناوئة" للحكم العسكري وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وطالبوا بالحكم المدني الكامل.

وطبقاً للشهود فإن المتظاهرين حاولوا الوصول إلى محيط البرلمان بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، لكن السلطات الأمنية حاصرتهم وأطلقت في مواجهتهم قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.​​​​​​​