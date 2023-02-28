سياسة
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سفير أنقرة بالرياض: نشكر دول الخليج على مساعدات كارثة الزلازل
هنأ السفير التركي لدى الرياض فاتح أولوصوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمنصبه الجديد وقدم شكره على مساعدات دول الخليج لتركيا إثر كارثة الزلازل. وقد أظهرت دول الخليج عقب الكارثة تضامناً كبيراً مع تركيا، من خلال إرسال فرق إنقاذ ومساعدات مختلفة.
سفير أنقرة بالرياض: نشكر دول الخليج على مساعدات كارثة الزلازل
السفير التركي لدى الرياض فاتح أولوصوي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي / صورة: AA
28 فبراير 2023

هنأ السفير التركي لدى الرياض فاتح أولوصوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بمنصبه الجديد، وقدّم شكره على مساعدات دول الخليج لتركيا إثر كارثة الزلازل.

وأفادت السفارة التركية عبر حسابها على تويتر الثلاثاء بأن السفير فاتح أولوصوي التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في الرياض.

ولفتت إلى أن السفير أولوصوي هنأ البديوي بمنصبه الجديد وقدّم شكره لمساندة دول الخليج لتركيا في كارثة الزلازل.

وفي 29 يناير/كانون الثاني أعلنت الكويت ومجلس التعاون الخليجي جرى تعيين سفير الكويت بواشنطن، جاسم البديوي، أميناً عاماً جديداً للمجلس، خلفاً لمواطنه نايف الحجرف.

من جهته قال مجلس التعاون الخليجي في بيان عبر حسابه على تويتر إن البديوي أكد خلال لقائه السفير أولوصوي "حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على الإغاثة العاجلة للمنكوبين المتضررين من الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا".

وعقب كارثة الزلازل أظهرت دول الخليج تضامناً كبيراً مع تركيا، من خلال إرسال فرق إنقاذ ومساعدات مختلفة.

وفي 6 فبراير/شباط وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجة جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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