سياسة
1 دقيقة قراءة
تركيا.. ارتفاع مبيعات أسيلسان للصناعات الدفاعية بنسبة 75% في 2022
ارتفعت مبيعات شركة أسيلسان التركية الرائدة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية لعام 2022 بنسبة 75% مقارنة مع بعام 2021. وأشار بيان للشركة أن عدد البلدان التي تستورد منتجات أسيلسان ارتفع لـ81 دولة.
تركيا.. ارتفاع مبيعات أسيلسان للصناعات الدفاعية بنسبة 75% في 2022
تركيا.. ارتفاع مبيعات أسيلسان للصناعات الدفاعية بنسبة 75% خلال 2022 / صورة: AA
1 مارس 2023

ارتفعت مبيعات شركة أسيلسان التركية الرائدة الصناعات الدفاعية والتكنولوجية عام 2022 بنسبة 75% مقارنة مع مبيعات عام 2021، وبلغت 35.3 مليار ليرة تركية (الدولار الواحد يعادل 18.85 ليرة).

وأوضحت الشركة في بيان الثلاثاء أن أسيلسان واصلت خلال العام المنصرم نموها المستدام.

وأضاف البيان أن الربح الصافي للشركة خلال العام الماضي بلغ 11.9 مليار ليرة تركية، بزيادة 67% مقارنة مع الربح الصافي لعام 2021.

وأفرد البيان حيّزاً لتصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة خلوق غونغور عدد البلدان التي تستورد منتجات أسيلسان ارتفع إلى 81 دولة.

وأشار إلى أن شركة أسيلسان تواصل تمثيل تركيا في كافة المحافل والمعارض الدولية والاقليمية، عبر منتجاتها التكنولوجية العالية الجودة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us