ارتفعت مبيعات شركة أسيلسان التركية الرائدة الصناعات الدفاعية والتكنولوجية عام 2022 بنسبة 75% مقارنة مع مبيعات عام 2021، وبلغت 35.3 مليار ليرة تركية (الدولار الواحد يعادل 18.85 ليرة).

وأوضحت الشركة في بيان الثلاثاء أن أسيلسان واصلت خلال العام المنصرم نموها المستدام.

وأضاف البيان أن الربح الصافي للشركة خلال العام الماضي بلغ 11.9 مليار ليرة تركية، بزيادة 67% مقارنة مع الربح الصافي لعام 2021.

وأفرد البيان حيّزاً لتصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة خلوق غونغور عدد البلدان التي تستورد منتجات أسيلسان ارتفع إلى 81 دولة.

وأشار إلى أن شركة أسيلسان تواصل تمثيل تركيا في كافة المحافل والمعارض الدولية والاقليمية، عبر منتجاتها التكنولوجية العالية الجودة.