سقط 32 قتيلاً على الأقلّ و85 جريحاً في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان مساء الثلاثاء، حسب ما أعلنت فرق الإطفاء فجر الأربعاء.

وقال متحدّث باسم فرق الإطفاء للصحفيين إنّه "حتى الآن جرى العثور على 32 شخصاً ميتاً. وأصيب 85 شخصاً بجروح بينهم حالات خطيرة ونقلوا إلى مستشفيات المنطقة"، مشيراً إلى أنّ عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

ونجم الحادث عن اصطدام قطار شحن بقطار ركّاب كان يقلّ 350 راكباً في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.

وأكّد المتحدّث أنّ الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكّة.

من جهتها قالت قناة "إرت" التلفزيونية العامة إن الحادث أدّى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركّاب، مشيرة إلى أنّ ألسنة النيران حاصرت عدداً من الركّاب.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخّل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

وحسب موقع "إونلاريسا" الإخباري المحلّي فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصراً من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف لإنقاذ "عشرات الجرحى".

من جهتها أكّدت وكالة الأنباء الرسمية أنّ فرق الإطفاء تمكّنت من السيطرة على الحريق ليلاً.

وفي تصريح لقناة سكاي التلفزيونية، قال كوستاس أغوراستوس، حاكم المنطقة، إنّ "أكثر من 250 راكباً نُقلوا بحافلات إلى تيسالونيكي".

وأضاف: "للأسف، نخشى ارتفاع عدد الجرحى والقتلى".

وعقدت الحكومة إثر الكارثة اجتماع أزمة.

ونقلت صحيفة بروتوثيما المحلية عن أحد الناجين ويدعى لازوس قوله "لقد عشنا تجربة مروّعة للغاية".

وأضاف "أنا لم أصب بجروح، لكنّي ملطّخ بدماء أشخاص آخرين أصيبوا بجواري".