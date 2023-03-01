فاز بولا تينوبو، مرشّح الحزب الحاكم في نيجيريا، بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكّان، حسب النتائج الرسمية النهائية التي صدرت الأربعاء.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنّ تينوبو، مرشّح حزب "مؤتمر كلّ التقدّميين"، حصل على 8.8 مليون صوت، متقدّماً على منافسَيه الرئيسيَّين لعتيق أبو بكر، مرشّح حزب الشعب الديمقراطي (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشّح حزب العمّال (6.1 مليون صوت).

وبالإضافة إلى تصدّره النتائج على المستوى الوطني حصد تينوبو أيضاً أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد على الأقلّ (24 من 36 ولاية على الأقلّ) بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط لا بدّ منه لفوزه بالرئاسة.

وسيحل الرئيس الجديد محل محمد بخاري (80 عاماً) الذي أنهى فترتين رئاسيتين كما ينص الدستور.

"إلغاء الانتخابات"

وطالب حزبا المعارضة الرئيسيان في نيجيريا، الثلاثاء، بإلغاء الانتخابات الرئاسية.

واعتبر حزبا العمال والشعب الديمقراطي أن التلاعب بالنتائج أدى إلى اقتراع لم يكن حراً ولا نزيها ولا شفافاً، حسب ما ذكر موقع قناة "فرانس 24" الفرنسي.

وقال رئيس حزب العمال جوليوس أبوري، للصحفيين، إلى جانب ممثلين لحزب الشعب الديمقراطي: "فقدنا الثقة تماماً في العملية برمتها" مضيفاً "نطالب بإلغاء هذه الانتخابات الزائفة فوراً".

وفي وقت سابق، وجهت اتهامات بالتزوير اندلعت على إثرها هجمات على مراكز جمع الأصوات.

وشهدت العملية الانتخابية تعقيدات بعد استخدام تقنيات إلكترونية جديدة لجمع الأصوات للمرة الأولى على الصعيد الوطني، مع فشل معظم الوكلاء في تحميل النتائج من حوالي 176 ألف مكتب انتخابي على منصة "إينيك".

من جهتها، اعترفت مفوضية الانتخابات في وقت سابق بوجود "مشاكل تقنية" تتعلق باستخدام التقنيات الجديدة لكنها أكدت أن "النتائج في أمان (...) ولا يمكن تزويرها".

والسبت، توجه أكثر من 93 مليون ناخب في نيجيريا إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، في انتخابات وُصفت بأنها نقطة تحول محتملة لأكبر ديمقراطية واقتصاد في إفريقيا. كما شمل الاقتراع انتخاب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

ويتنافس خلال الانتخابات 18 مرشحاً على خلافة الرئيس محمد بخاري، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015.​​​​​​​