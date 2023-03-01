سياسة
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تايوان تعلن رصد 19 طائرة صينية في منطقة دفاعها الجوي
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 19 طائرة من طراز جيه -10  تابعة للقوات الجوية الصينية فوق منطقة دفاعها الجوي.
تايوان تعلن رصد 19 طائرة صينية في منطقة دفاعها الجوي
طائرة من طراز جيه -10 تابعة للقوات الجوية الصينية / Others
1 مارس 2023

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأربعاء إنها رصدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 19 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها.

وقالت الوزارة إن الطائرات، وجميعها مقاتلات من طراز جيه-10، وصلت إلى الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

ولم تتجاوز الطائرات الخط الفاصل في مضيق تايوان، والذي اعتبر في السابق فاصلاً غير رسمي بين الجانبين ودأبت القوات الصينية على تحليق طائراتها فوقه بشكل شبه يومي منذ مناورات أجرتها قرب تايوان في أغسطس آب الماضي.

ولم تُطلق أي قذائف، وكانت الطائرات الصينية تحلق فوق منطقة الدفاع الجوي التايوانية وليس في مجاله ا الجوي.

ومنطقة الدفاع الجوي التايوانية هي منطقة واسعة تراقبها تايوان وتقوم بدوريات فيها وتهدف إلى منحها متسعاً من الوقت للرد على أي تهديدات.

وانفصلت تايوان عن الصين عام 1949 بعد حرب أهلية انتهت بسيطرة الحزب الشيوعي على البر الرئيسي. وتتصرف الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي كدولة ذات سيادة حتى الآن، رغم عدم اعتراف الأمم المتحدة أو أي دولة كبرى بها.

وفي عام 1979 اعترف الرئيس جيمي كارتر رسمياً بحكومة بكين وقطع العلاقات المباشرة مع تايوان. ورداً على ذلك، أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، مما وضع معياراً لاستمرار العلاقة بين البلدين.

وتعتبر الصين تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، واحدة من مقاطعاتها لم تنجح بعد في ضمها إلى بقية أراضيها.

وكثيرا ما عرضت حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطياً إجراء محادثات مع الصين، لكنها تقول في الوقت ذاته إن الجزيرة ستدافع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم وإن مصير الجزيرة مرهون بيد شعبها فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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