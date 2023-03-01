قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها إلى اليونان حكومة وشعباً في ضحايا حادث تصادم قطارين شمالي البلاد.

وذكرت الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، أنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مصرع وإصابة عدد كبير من الناس جراء حادث القطارين.

وأضافت: "نقدم تعازينا إلى الشعب اليوناني وحكومته في ضحايا هذا الحادث الأليم، ونأمل الشفاء العاجل للمصابين".

والأربعاء، لقي 32 شخصاً على الأقل مصرعهم، إثر حادث تصادم قطارين أحدهما للركاب والآخر للبضائع، شمالي اليونان.

وقالت السلطات اليونانية في بيان، إن حادث تصادم وقع في وقت مبكر من الصباح بين قطار ركاب وقطار شحن في بلدية ألاسونا أسفر عن 32 قتيلاً على الأقل وعشرات المصابين، حسب ما نقلت الإذاعة العامة اليونانية "إي آر تي".

وكان القطار على متنه 250 راكباً، وكان في طريقه من العاصمة أثينا إلى مدينة ثيسالونيكي، حسب تقارير إعلامية.​​​​​​​