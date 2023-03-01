سياسة
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"موديز" ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.3% خلال 2023
توقع تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 2.3% خلال عام 2023، بالرغم من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد.
"موديز" ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.3% خلال 2023
"موديز" ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.3% خلال 2023 / صورة: AA
1 مارس 2023

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي(2023)، من 2 إلى 2.3%.

جاء ذلك حسب تقرير عن التوقعات الاقتصادية العالمية، نشرته "موديز"، الأربعاء.

كما رفعت الوكالة توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام 2024 من 3 إلى 4%، آخذة في الاعتبار تأثيرات أنشطة إعادة الإعمار في المناطق التي دمرها الزلزال.

وتوقع التقرير استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2023 مع تأثير السياسة النقدية المتشددة على النشاط الاقتصادي والتوظيف في معظم الاقتصادات الكبرى.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصادات دول مجموعة العشرين لهذا العام من 2.7 إلى 2%، ورفعت توقعاتها للعام المقبل من 2 إلى 2.4%.

ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصادات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والصين والهند والمكسيك وروسيا وتركيا والسعودية في 2023، بينما خفضت توقعاتها للنمو في الأرجنتين وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.

وبالنسبة للعام المقبل 2024، عدلت الوكالة توقعاتها إيجاباً لنمو اقتصادات الصين وتركيا والسعودية، في حين خفضت توقعاتها بشأن نمو اقتصادات فرنسا وإيطاليا وجنوب إفريقيا.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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