سياسة
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أقار: قطعنا شوطاً كبيراً في تضميد جراح منكوبي الزلزال
شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أن السلطات التركية والقوات المسلحة، استنفرت إمكاناتها المتاحة كافة وسخرتها لصالح مناطق الزلازل وسكانها المنكوبين، مشيراً إلى أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في تضميد جراح منكوبي الزلازل، منذ وقوع الكارثة وحتى اليوم.
أقار: قطعنا شوطاً كبيراً في تضميد جراح منكوبي الزلزال
أقار: نبذل أقصى ما لدينا لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة / صورة: AA
2 مارس 2023

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في تضميد جراح منكوبي الزلازل، منذ وقوع الكارثة وحتى اليوم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، خلال زيارته إلى مخيم لمنكوبي الزلازل في منطقة "حربية" بولاية هاطاي، جنوبي البلاد.

وأكد أقار أنه بالإضافة إلى ما أُنجز حتى الآن فيما يخص مكافحة آثار الزلازل، فإن هناك الكثير من الأعمال التي ستنفذها الحكومة التركية بهذا الخصوص.

وتابع: "سنضمد جراح جميع المنكوبين".

وشدد على أن السلطات التركية والقوات المسلحة، استنفرت إمكاناتها المتاحة كافة وسخرتها لصالح مناطق الزلازل وسكانها المنكوبين.

وأفاد بأنهم يبذلون أقصى ما لديهم لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجة وآخر بقوة 7.6 درجة وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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