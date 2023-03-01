سياسة
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شاهد | إجلاء مئات السكان بسبب فيضانات عارمة ضربت مناطق مختلفة في أستراليا
أمرت سلطات ولاية الإقليم الشمالي الأسترالي بإجلاء مئات الأشخاص ببعض المجتمعات النائية بعد ما اجتاحتها فيضانات عارمة.
شاهد | إجلاء مئات السكان بسبب فيضانات عارمة ضربت مناطق مختلفة في أستراليا
أجلي مئات من سكان هذه المناطق إلى أخرى قريبة لتفادي تأثرهم بالفيضانات / صورة: متداول على تويتر
1 مارس 2023

أمرت سلطات ولاية الإقليم الشمالي الأسترالي بإجلاء مئات الأشخاص ببعض المجتمعات النائية بعد ما اجتاحتها فيضانات عارمة.

ووقعت رئيسة وزراء الإقليم الشمالي ناتاشا فيليس إعلان طوارئ لمناطق كالكاريندجي وداغوراغو وبيجون هول ويارالين مع استمرار ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في الأنهار، حسبما ذكرت شبكة ABC News المحلية.

وأجلي مئات من سكان هذه المناطق إلى أخرى قريبة من مجتمعاتهم الأصلية لتفادي تأثرهم بالفيضانات.

من جهته قال قائد الشرطة المحلية داني بيكون في تصريحات للشبكة المحلية: "هذه الطريقة التي تسير بها خطتنا حالياً، سنجلي الجميع من هذه المجتمعات (المعرضة لخطر الفيضانات) بحلول الغد".

وذكرت شبكة ABC News أن تمساحاً هاجم طفلاً وأصابه قبل بدء عمليات الإجلاء.

وفي السياق أصدرت السلطات الأسترالية تحذيراً من حدوث فيضانات كبيرة في أعالي نهر فيكتوريا.

والعام الماضي تعرضت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أيضاً لفيضانات عارمة تسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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