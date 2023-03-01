سياسة
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جاوش أوغلو يلتقي عدداً من نظرائه بالهند ويشكرهم على دعم تركيا بالزلازل
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف وعدد من وزراء الدول الأخرى على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي.
جاوش أوغلو يلتقي عدداً من نظرائه بالهند ويشكرهم على دعم تركيا بالزلازل
جاوش أوغلو يلتقي نظيره الروسي في العاصمة الهندية نيودلهي / صورة: AA
1 مارس 2023

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء عدداً من نظرائه في العاصمة الهندية نيودلهي.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

وفي تغريدة نشرها على تويتر قال جاوش أوغلو إنه التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش القمة، وناقشا معاً تطورات الوضع في المنطقة، وشكره على المساعدات التي قدمتها روسيا لتركيا عقب الزلازل المدمرة التي شهدتها جنوب البلاد في السادس من فبراير/شباط.

كذلك التقى الوزير التركي بشكل منفصل مع كل من نظرائه الكندية ميلاني جولي والمكسيكي مارسيلو إبرارد، والأسترالية بيني وونغ والبريطاني جيمس كليفرلي، وشكرهم جميعاً على المساعدة التي قدمتها بلادهم لتركيا عقب الزلزال.

وبحث جاوش أوغلو مع كليفرلي وجولي التطورات في أوكرانيا وتوسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو).​​​​​​​

وشكر جاوش أوغلو نظراءه على مساعدة بلادهم لتركيا عقب الزلزال، مشيراً إلى أنه بحث مع كليفرلي وجولي التطورات في أوكرانيا وتوسيع حلف شمال الأطلسي.​​​​​​​

وتستضيف نيودلهي في 1 و2 مارس/آذار الجاري اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التي تتولى الهند رئاستها حالياً.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع قضايا بارزة عالمية، وبخاصة المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث، والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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