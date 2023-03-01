سياسة
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أردوغان يعزّي اليونان بضحايا تصادم القطارين ويتمنى الشفاء للمصابين
أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة تعزية إلى نظيرته اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بضحايا حادث تصادم قطارين شمالي البلاد. والثلاثاء قتل 36 شخصاً وجرح 85 في حادث اصطدام وقع بين قطارين في اليونان.
أردوغان يعزّي اليونان بضحايا تصادم القطارين ويتمنى الشفاء للمصابين
أردوغان يعزّي اليونان في ضحايا تصادم القطارين / صورة: AA
1 مارس 2023

أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء رسالة تعزية إلى نظيرته اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في ضحايا حادث تصادم قطارين شمالي البلاد.

وأعرب أردوغان في رسالته عن "حزنه الشديد وتعزيته" بمن فقدوا حياتهم وتمنياته بالشفاء للمصابين، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وفي وقت سابق الأربعاء قدّمت وزارة الخارجية التركية تعازيها إلى اليونان حكومة وشعباً في ضحايا حادث تصادم القطارين.

وأضافت: "نقدم تعازينا إلى الشعب اليوناني وحكومته في ضحايا هذا الحادث الأليم ونأمل الشفاء العاجل للمصابين".

ومساء الثلاثاء قُتِل 36 شخصاً على الأقل وجُرح 85 في حادث اصطدام وقع بين قطارين في اليونان، وفق فرق الإغاثة الأربعاء، ما أدى إلى موجة استياء عارمة تنديداً بانعدام السلامة على خط سكة الحديد.

وكان القطار على متنه 250 راكباً، وكان في طريقه من العاصمة أثينا إلى مدينة ثيسالونيكي، وفي نفس الوقت كان قطار الشحن يجري الرحلة نفسها بالاتجاه المعاكس حسب تقارير إعلامية.​​​​​​​

وقال المتحدث باسم الحكومة يانيس أويكونومو إن القطارين لسبب مجهول كانا يسيران على نفس المسار "لعدة كيلومترات".

وقال فاسيليس فاثراكويانيس المتحدّث باسم فرق الإطفاء للصحفيين إنّ "عدد القتلى ارتفع الآن إلى 36"، مضيفاً أن العمليات لا تزال جارية لإخراج الركاب الذين لا يزالون عالقين في العربات المتضررة.

واصطدم القطاران عند مخرج نفق صغير يمر فوقه طريق سريع يربط بين المدينتين الرئيسيتين في اليونان.

وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن هذه الكارثة هي "أسوأ حادث للسكك الحديد شهدته اليونان على الإطلاق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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