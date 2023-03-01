أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسّقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى زادت بأكثر من المتوقع في فبراير/شباط، مما يشير إلى عدم تراجع ضغوط الأسعار العنيدة ويزيد من التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

وأشارت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي 9.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاعها 9% وأعلى قليلاً من الزيادة في يناير/كانون الثاني التي بلغت 9.2%.

وأضاف المكتب أنه مقارنة بشهر يناير ارتفعت الأسعار 1%، متجاوزة أيضاً التوقعات بارتفاع 0.7% على أساس شهري.

وتأتي بيانات التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهما إسبانيا وفرنسا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ يوليو/تموز ووعد بتحرك آخر كبير في مارس/آذار، لكن بعض صانعي السياسة دعوا لاتخاذ إجراءات مدروسة بعد مارس لأن التضخم الآن أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في أكتوبر/تشرين الأول.

ورفض رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل هذه الدعوات بوقت سابق الأربعاء، قائلاً إن الانخفاضات الأخيرة بأسعار الطاقة يحتمل أن تساعد بخفض التضخم على المدى القريب لكنها لا تؤثر على المدى المتوسط.

وقال ناجل في كلمة: "خطوة رفع سعر الفائدة المعلنة لشهر مارس لن تكون الأخيرة (...) قد يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة بشأن سعر الفائدة بعد ذلك".