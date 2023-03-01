سياسة
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وزير الدفاع الألماني: الجيش لا يملك القوة الكافية للدفاع عن البلاد
وزير الدفاع الألماني يقول خلال نقاشه مع برلمانيين إن جيش البلاد لا يملك القوة الكافية للدفاع عنها، مشدداً على ضرورة وفاء بلاده بالتزاماتها تجاه حلف الناتو.
وزير الدفاع الألماني: الجيش لا يملك القوة الكافية للدفاع عن البلاد
شدد وزير الدفاع الألماني على ضرورة وفاء بلاده بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)  / صورة: Reuters
1 مارس 2023

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن جيش البلاد لا يملك القوة الكافية للدفاع عنها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء خلال حديثه مع برلمانيي بلاده، حسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأضاف بيستوريوس أن ألمانيا تفتقر إلى قوات مسلحة تدافع عنها حال تعرضت لهجوم.

وشدد الوزير الألماني على ضرورة وفاء بلاده بالتزاماتها تجاه حلف الناتو.

وأكد أهمية تأمين وشراء الأسلحة والمعدات التي يحتاج إليها الجيش الألماني "في أسرع وقت ممكن"، على حد تعبيره.

وكان قائد الجيش الألماني ألفونس مايس أوضح بتصريحات أخيرة له أن الصندوق الألماني الخاص الجديد البالغ 100 مليار يورو لا يكفي لتجهيز القوات المسلحة في البلاد بشكل كامل.

وأضاف مايس أن الجيش بحاجة إلى "زيادة فعلية نحو التجهيز بمعدات كاملة"، وهو ما لا يكفي الصندوق المذكور لتغطية تكاليفه.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بأيام قليلة أعلنت الحكومة الألمانية عن رصدها صندوقاً خاصّاً لتحديث وإصلاح جيش البلاد، للاستجابة للتهديدات الاستراتيجية التي فرضتها الحرب ولتلبية أهداف حلف الناتو بتحديث الجيوش ورفع ميزانية الإنفاق العسكري للدول الأعضاء.

فيما لا تزال عملية الإصلاح هذه تشهد تأخيرات كبيرة وعراقيل سياسية كان أبرزها استقالة وزيرة الدفاع السابقة كرستين لامبرخت في وقت تتزايد به التقارير حول الضعف الذي يعانيه الجيش الألماني والترهل الواسع في ترسانة أسلحته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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