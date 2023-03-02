سياسة
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مبابي يتعهد ببذل أقصى جهده لمساعدة ضحايا الزلازل في تركيا
أعرب نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي عن فخره لكونه جزءا من حملة التبرعات لضحايا زلازل تركيا، متعهداً ببذل قصارى جهده للمساعدة.
مبابي يتعهد ببذل أقصى جهده لمساعدة ضحايا الزلازل في تركيا
مبابي يتعهد ببذل أقصى جهده لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا / صورة: AFP
2 مارس 2023

تعهد كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ببذل قصارى جهده لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا.

وفي حدث إذاعي الأربعاء لجمع التبرعات للناجين من الزلازل أوائل الشهر الماضي، قال مبابي: "مأساة كبيرة في تركيا. مجتمع كرة القدم في العالم سوف يجتمع ويدعم تركيا. هذه المساعدة مهمة لي. إنه واجب استثنائي".

ونشر مبابي على حسابه الشخصي في تويتر العلم التركي ورمزاً تعبيريا للدعاء من أجل تركيا.

وقال مبابي معرباً عن فخره لكونه جزءاً من جملة التبرعات: "أولا بالطبع أحلام الأطفال والناس في غاية الأهمية. أعتقد أنه يمكننا استعادة ابتسامة عديد من الأطفال".

وكان مبابي يتحدث عن حملة المساعدات "كتفاً بكتف" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة التركية، واتحاد كرة القدم التركي، ومؤسسة رابطة أندية الدوري الممتاز ، ومجموعة beIN الإعلامية، وبُثت مباشرة على عديد من القنوات الرياضية.

وفي 6 فبراير/شباط المنصرم ضرب زلزالان متعاقبان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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