سياسة
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واشنطن تصدق على صفقة لبيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار
وسط تصاعد التوترات مع بكين، أعلن مجلس النواب الأمريكي التصديق على صفقة لبيع تايوان ذخائر لطائراتها المقاتلة من طراز F-16 بقيمة 619 مليون دولار، لتعزيز قدرتها الدفاعية.
واشنطن تصدق على صفقة لبيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار
واشنطن تصادق على صفقة لبيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار / Others
2 مارس 2023

صدقت الولايات المتحدة على بيع تايوان ذخائر بقيمة 619 مليون دولار لطائراتها المقاتلة من طراز F-16، حسبما أعلن البنتاغون الأربعاء.

وتضم هذه الصفقة، التي يُتوقع أن تثير استياء بكين، مئة صاروخ عالي السرعة مضاد للرادارات من طراز إيه جي إم-88 بي "هارم"، ومئتي صاروخ جو-جو متوسط المدى متطور من طراز إيه آي إم-120 سي-8 "أمرام" وقاذفات صواريخ وصواريخ تدريب وهمية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الصفقة ستعزز "قدرة تايوان على ضمان الدفاع عن مجالها الجوي والأمن الإقليمي والتوافق في العمليات مع الولايات المتحدة".

وصدر هذا الإعلان في ظل توتر شديد بين واشنطن وبكين، لا سيّما حول تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها متوعدة بضمها إلى أراضيها ولو بالقوة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية أن عملية بيع الأسلحة مطابقة للموقف الأمريكي التقليدي تجاه بكين وتايبه.

ورأت الخارجية أن "دعم الولايات المتحدة لتايوان والتدابير التي اتخذها هذا البلد لتعزيز قدراته على الدفاع عن نفسه تسهم في الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة.

وأعربت الحكومة التايوانية عن ارتياحها لصفقة الأسلحة الأولى التي تعلنها الولايات المتحدة هذه السنة، والتاسعة في عهد الرئيس جو بايدن.

وصرح المتحدث باسم الخارجية التايوانية جيف ليو أنه "بمواجهة التوسع العسكري المتواصل وسلوك الصين الاستفزازي، ستواصل تايوان تحسين قدراتها على الدفاع الذاتي بصورة نشطة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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