سياسة
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تركيا.. صيدلية ميدانية لتلبية احتياجات متضرري الزلازل في هاطاي
أكد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه تلبية فرق الإسعاف وفرق الإنقاذ الطبي احتياجات المتضررين من الزلازل جنوبي البلاد في صيدلية ميدانية أقيمت في ولاية هاطاي.
تركيا.. صيدلية ميدانية لتلبية احتياجات متضرري الزلازل في هاطاي
صيدلية ميدانية لتلبية احتياجات متضرري الزلزال في هاطاي / صورة: AA
2 مارس 2023

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أن احتياجات متضرري الزلازل من الدواء يجرى تلبيتها في صيدلية ميدانية أقامتها الوزارة في ولاية هاطاي جنوبي البلاد.

وفي تغريده نشرها مساء الأربعاء أوضح قوجه أن فرق الإسعاف وفرق الإنقاذ الطبي تتولى إيصال الأدوية إلى المواطنين في الأرياف والقرى.

وشدد على عدم وجود أي مشكلة في توفير الدواء للمواطنين رغم عدم توفر الصيدليات الكافية بالولاية، التي تعد من أكثر الولايات المتضررة جراء كارثة الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزالان متعاقبان جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

ولحق ذلك الزلزال بعد أسبوعين هزة أرضية بقوة 6.4 درجة ضربت منطقة دفنة قرب مدينة أنطاكية وأودت بحياة 3 أشخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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