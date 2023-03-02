سياسة
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الهند.. اجتماع مجموعة العشرين ينطلق بدقيقة صمت لضحايا زلازل تركيا
بدأ اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في الهند بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح ضحايا الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا.
الهند.. اجتماع مجموعة العشرين ينطلق بدقيقة صمت لضحايا زلازل تركيا
الهند.. اجتماع قمة العشرين ينطلق بدقيقة صمت لضحايا زلازل تركيا / صورة: AA
2 مارس 2023

انطلق الخميس اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في الهند بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح ضحايا الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

وافتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اجتماع "الدول العشرين" بدعوة بلدانها إلى تخطي انقساماتها حول أوكرانيا، معتبراً أن الحوكمة العالمية "فشلت" في الاضطلاع بالتحديات العاجلة التي يواجهها العالم.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع قضايا بارزة عالمية، وخاصة المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث، والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي.​​​​​​​

وفي 6 فبراير/شباط المنصرم، ضرب زلزالان متعاقبان جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

ولحق ذلك الزلزال بعد أسبوعين هزة أرضية بقوة 6.4 درجة ضربت منطقة دفنة قرب مدينة أنطاكيا وأودت بحياة 3 أشخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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