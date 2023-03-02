أعلنت الخطوط الجوية التركية اختتام عام 2022 بصافي ربح قدره 2.7 مليار دولار.

وذكر بيان أدلى به المكتب الإعلامي للشركة، أن الشركة، التي تميزت عن منافسيها بفضل شبكة طيرانها الواسعة والقوى العاملة المؤهلة تأهيلاً عالياً التي حافظت عليها خلال وباء COVID-19، أنهت عام 2022 بصافي ربح قدره 2.7 مليار دولار.

وأفادت التقارير بأن الشركة سجلت ربحاً بالربع الأخير للمرة السادسة على التوالي على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة لعام 2020.

وحسب البيان ارتفعت إيرادات الشركة عام 2022 بنسبة 39% مقارنة بعام 2019 محققة 18.4 مليار دولار. كما زادت إيرادات نقل البضائع، التي تشكل 20% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 120% مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 3.7 مليار دولار.

وقال أ.د. أحمد بولاد رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: "نحن شركة الخطوط الجوية التركية، نواصل الصعود والتغلب على كل عقبة أمامنا من خلال 90 عاماً من الخبرة. يعود النجاح الذي حققناه بعد الوباء إلى جهد جميع زملائنا وروح الفريق".

وأضاف: "مع المسؤولية والوعي بكوننا شركة الطيران الوطنية لبلدنا وإثر الزلازل التي حدثت في قهرمان مرعش في السادس من فبراير/شباط الماضي، سخرنا جميع إمكاناتنا ونقلنا 433 ألف فرد بحث وإنقاذ و16 ألف طن من مواد الإغاثة إلى المنطقة بأكثر من 2400 رحلة جوية حتى الآن، كما نقلنا 430 ألف مواطن من المنطقة. بالإضافة إلى التبرع النقدي البالغ 2 مليار ليرة تركية الذي قدمناه لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ. وبدأنا العمل مع وزارة البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ لبناء 1000 منزل".

وأشار إلى أن الشركة ستوظف شخصاً واحداً من كل أسرة من 1000 أسرة تضررت من الزلازل.

72 مليون مسافر نُقلوا في عام 2022

ونقلت الخطوط الجوية التركية 72 مليون مسافر في عام 2022 بطائراتها البالغ عددها 400 طائرة، والتي تعد من بين أحدث الأساطيل وأكثرها عصرية في العالم.

وبلغت نسبة الإشغال 85.8% في الرحلات الداخلية و80.1% في الرحلات الدولية.

وارتفعت سعة الركاب للشركة عام 2022 بنسبة 7.5% مقارنة بعام 2019 في حين شهدت سعة الركاب عالمياً انخفاضاً عام 2022 بنسبة 28% مقارنة بعام 2019 وفقاً للبيانات التي نشرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.

ووفقاً لبيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (Eurocontrol)، فإن الخطوط الجوية التركية حققت نجاحاً لافتاً على مستوى العالم باعتبارها شركة الطيران صاحبة أكبر حصة من المقاعد الدولية في العالم في عام 2022.

وبعد أن ضاعفت حصتها السوقية في نقل البضائع أربع مرات في السنوات العشر الماضية، واصلت الخطوط الجوية التركية نجاحها خامس أكبر شركة شحن جوي في العالم في عام 2022، وفقاً لبيانات اتحاد النقل الجوي الدولي.