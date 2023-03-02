سياسة
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منها مجلس الأمن.. جاوش أوغلو يدعو إلى "إصلاح شامل" في المؤسسات الأممية
دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في الهند، إلى "إصلاح شامل" في مؤسسات تابعة للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية.
منها مجلس الأمن.. جاوش أوغلو يدعو إلى "إصلاح شامل" في المؤسسات الأممية
جاوش أوغلو يدعو إلى "إصلاح شامل" في مجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية / صورة: AA
2 مارس 2023

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو إن مؤسسات تابعة للأمم المتحدة مثل مجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية، بحاجة إلى "إصلاح شامل".

جاء ذلك في كلمة له الخميس خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، والذي انطلق صباح الخميس.

وشدد الوزير التركي على أنه من الضروري تعزيز التمثيل الإقليمي لدى مجلس الأمن الدولي.

ومجدِداً مطالبة بلاده بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، أوضح جاوش أوغلو أن شعار تركيا في هذا الخصوص يتلخص في عبارة "العالم أكبر من خمسة"، في إشارة إلى الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن.

كما دعا الوزير التركي إلى إجراء "إصلاح شامل" في مؤسسات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية العالمية.

وأشار إلى أن جميع الجهود متعددة الأطراف حول العالم، ستبقى محدودة دون إصلاح الأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن يبحث اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين قضايا بارزة عالمية، وخاصة المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث، والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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