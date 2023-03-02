توغلت 9 آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود الخميس داخل أراضٍ زراعية فلسطينية في المنطقة الشرقية الحدودية جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مراسلة الأناضول بأن 9 آليات عسكرية توغّلت في المنطقة الشرقية من بلدة خزاعة شرقي مدينة خانيونس.

وحسب شهود عيان فإن الآليات العسكرية شرعت بتنفيذ أعمال تجريف داخل أراضٍ زراعية.

والأربعاء والأحد توغّلت آليات عسكرية إسرائيلية قرب السياج الأمني الفاصل جنوبي وشمالي القطاع.

​​​​​​ومن حين إلى آخر، تنفذ الآليات العسكرية الإسرائيلية عمليات توغل محدودة في المناطق الحدودية من غزة، حيث تنفذ أعمال تجريف وتمشيط للأراضي.

وعادة لا يعلن الجيش الإسرائيلي سبباً لعمليات التجريف والتخريب لأراضٍ زراعية في غزة، لكنه يهدف إلى ضمان أن تبقى المنطقة مكشوفة لتسهيل مراقبة التحركات على الجانب الآخر من السياج الفاصل مع القطاع، حسب مراسل الأناضول

ويأتي توغل الخميس في ظل توترات أمنية شديدة تعيشها الضفة الغربية المحتلة منذ أيام، إذ هاجم مئات المستوطنين الإسرائيليين بلدة حوارة وبلدات فلسطينية أخرى (شمال) ليلة الأحد- الإثنين، مما أسفر عن مقتل فلسطيني وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية.

وجاءت تلك الهجمات عقب مقتل إسرائيليَين في إطلاق نار بالقرب من حوارة، وذلك بعد أيام من قتل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينياً خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة في 22 فبرابر/شباط الماضي.