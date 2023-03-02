قال الكرملين اليوم الخميس، إن روسيا تتحرك للقضاء على "إرهابيين" من أوكرانيا شنوا هجوماً عبر الحدود وقال مسؤولون روس إنهم خطفوا رهائن.

ونقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن مسؤولين قولهم في وقت سابق اليوم الخميس إن القوات الروسية تقاتل "مجموعة مخربين أوكرانية" تسللت إلى منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تحديثات منتظمة من الأجهزة الأمنية ووزير الدفاع سيرجي شويغو بشأن الوضع.

ونفى بيسكوف التقارير التي تفيد بأن بوتين يعتزم عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الروسي اليوم الخميس، لكنه قال إنه سيعقد اجتماعاً للمجلس يوم الجمعة في موعده المعتاد.

ولاحقاً وصف الرئيس الروسي بوتين الهجوم بأنه "عمل إرهابي" وجرى خلاله إطلاق النار على مدنيين.

"استفزاز متعمد"

في سياق ذلك، قال مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن التقارير عن هجوم تخريبي شنته القوات الأوكرانية في منطقة بريانسك الروسية "استفزاز متعمد".

وكتب ميخايلو بودولياك على تويتر: "القصة حول مجموعة تخريب أوكرانية في روسيا الاتحادية هي أسلوب معروف للاستفزاز المتعمد".

وتابع: "روسيا تريد تخويف شعبها لتبرير الهجوم على دولة أخرى وتزايد الفقر بعد عام من الحرب".

معارك باخموت تحتدم

قالت رئاسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن الجيش الروسي واصل تقدمه وهجماته باتجاه مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

وأوضحت الرئاسة في بيان، أن القوات الروسية تواصل هجماتها على مدن باخموت​​​​​​​ وكوبيانسك وليمان وأفديفيسكا.

وأضاف البيان أن القوات الروسية نفذت 3 هجمات صاروخية على مدينة خاركيف، وأن تلك الهجمات تسببت في وقوع جرحى بصفوف المدنيين.

واعترفت أوكرانيا بأن الوضع على الجبهة الشرقية يزداد سوءاً مع ارتفاع وتيرة الهجمات الروسية، وأعلن ألكسندر رودنيانسكي، مستشار الرئيس الأوكراني أن الجيش يدرس الانسحاب الاستراتيجي من باخموت "إذا لزم الأمر".

وأشار البيان الصادر عن الرئاسة الأوكرانية إلى استمرار التهديد بشنّ القوات الروسية هجمات صاروخية على أنحاء البلاد كافة.

وذكر أن القوات الروسية نفذت عمليات هجومية فاشلة في أماكن مختلفة في منطقة دونيتسك.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".