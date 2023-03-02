سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول أمريكي: بلينكن التقى لافروف لمناقشة الوضع في أوكرانيا
نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في نيودلهي.
مسؤول أمريكي: بلينكن التقى لافروف لمناقشة الوضع في أوكرانيا
أكدت متحدثة باسم الخارجية الروسية أن بلينكن طلب لقاء لافروف على هامش الجلسة الثانية للقمة  / صورة: Reuters
2 مارس 2023

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في العاصمة الهندية في نيودلهي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه، أن بلينكن ولافروف "تجاذبا أطراف الحديث لنحو 10 دقائق" على هامش قمة العشرين في نيودلهي.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلينكن تحدث مع لافروف بشأن ثلاث نقاط شملت "تأكيد استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا مهما استغرق الأمر لإنهاء الحرب، وأن على روسيا التراجع عن قرارها بتعليق المشاركة في معاهدة ستارت النووية، وأن على موسكو الإفراج عن الأمريكي بول ويلان"، وفق الوكالة.

ولم تشر الوكالة إلى رد لافروف على بلينكن.

من جانبها، أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لشبكة CNN انعقاد اللقاء بين لافروف وبلينكن.

وأضافت أن "بلينكن طلب لقاء لافروف على هامش الجلسة الثانية للقمة"، مشيرة إلى أنه "لم يكن هناك أي مفاوضات أو اجتماعات بين الوزيرين".

ويبحث وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في القمة قضايا عالمية بارزة تشمل المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث وا لأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us