التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في العاصمة الهندية في نيودلهي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي، طلب عدم ذكر اسمه، أن بلينكن ولافروف "تجاذبا أطراف الحديث لنحو 10 دقائق" على هامش قمة العشرين في نيودلهي.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن بلينكن تحدث مع لافروف بشأن ثلاث نقاط شملت "تأكيد استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا مهما استغرق الأمر لإنهاء الحرب، وأن على روسيا التراجع عن قرارها بتعليق المشاركة في معاهدة ستارت النووية، وأن على موسكو الإفراج عن الأمريكي بول ويلان"، وفق الوكالة.

ولم تشر الوكالة إلى رد لافروف على بلينكن.

من جانبها، أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لشبكة CNN انعقاد اللقاء بين لافروف وبلينكن.

وأضافت أن "بلينكن طلب لقاء لافروف على هامش الجلسة الثانية للقمة"، مشيرة إلى أنه "لم يكن هناك أي مفاوضات أو اجتماعات بين الوزيرين".

ويبحث وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في القمة قضايا عالمية بارزة تشمل المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث وا لأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي.​​​​​​​