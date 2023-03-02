سياسة
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فلسطين: مشاركتنا في جهود الإغاثة لمتضرري الزلازل تعبير عن تضامننا مع تركيا
قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي إن مشاركة فريق بلاده في جهود الإنقاذ عقب زلزال قهرمان مرعش تأتي في إطار التعبير عن تضامن فلسطين مع تركيا.
فلسطين: مشاركتنا في جهود الإغاثة لمتضرري الزلازل تعبير عن تضامننا مع تركيا
وزير الخارجية الفلسطيني: شاركنا في جهود الإنقاذ تضامناً مع تركيا. / صورة: AA
2 مارس 2023

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي إن مشاركة فريق بلاده في جهود الإنقاذ عقب زلزال قهرمان مرعش تأتي في إطار التعبير عن تضامن فلسطين مع تركيا.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأناضول، الخميس، تطرق خلاله إلى مشاركة فريق التدخل والاستجابة العاجلة المكون من 35 عنصراً، بجهود الإنقاذ في ملاطية التركية لمدة 8 أيام.

ولفت المالكي إلى مشاركة الفريق الفلسطيني في جهود مماثلة في دول أخرى مثل إندونيسيا وباكستان.

وأشار إلى أن التحرك السريع الذي قام به الفريق لدعم جهود الإنقاذ في تركيا وسوريا "مهم جداً".

وقال: "رغم الإمكانيات المحدودة إلا أننا حريصون كل الحرص على الوفاء بالتزاماتنا وتقديم كل العون لكل الأشقاء الذين لم يتأخروا عن تقديم العون لفلسطين في كل الفرص والمناسبات".

وأضاف أن مشاركة فريق بلاده في جهود الإنقاذ بتركيا "عبارة عن إظهار الشكر والتقدير من الجانب الفلسطيني شعباً وقيادة لكل ما قدمته تركيا شعباً وقيادة من دعم لفلسطين عبر سنوات طويلة".

وأكّد الحاجة إلى إظهار التضامن الأممي والدولي مع الشعبين التركي والسوري في هذا الوقت الصعب.

وبيّن المالكي أن إرسال بلاده فريقاً متخصصاً في التدخل والاستجابة العاجلة يأتي في إطار هذا التضامن.

وتابع: "عبر فريقنا المتواضع حاولنا أن نكون جزءاً من هذا التضامن الدولي والإنساني".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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