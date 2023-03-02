سياسة
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لافروف: دول مجموعة العشرين اتفقت على منح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن دول العشرين اتفقت على منح الاتحاد الإفريقي عضوية "دائمة" بها. وأضاف: "اتفقنا على أن يكون الاتحاد الإفريقي عضواً كامل العضوية في مجموعة العشرين، تماماً مثل الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في المجموعة منذ سنوات".
لافروف: دول مجموعة العشرين اتفقت على منح الاتحاد الإفريقي عضوية دائمة
لافروف يعلن منح الاتحاد الإفريقي عضوية بمجموعة العشرين "كالاتحاد الأوروبي". / صورة: Reuters
2 مارس 2023

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن دول العشرين اتفقت على منح الاتحاد الإفريقي عضوية "دائمة" في المجموعة.

​​​​​​​جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماعات قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي، حسب ما ذكرت وكالة "تاس" المحلية.

وقال لافروف: "اتفقنا على أن يكون الاتحاد الإفريقي عضواً كامل العضوية في مجموعة العشرين، تماماً مثل الاتحاد الأوروبي الذي يشارك في المجموعة منذ سنوات".

والخميس، انطلقت في نيودلهي اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، بحثوا خلالها قضايا عالمية بارزة تشمل المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث والأمن الغذائي وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعددية والتعاون الإنمائي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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