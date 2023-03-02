أعلن وزير البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم اعتزام الحكومة البدء ببناء أولى دفعات الوحدات السكنية، الجمعة، بدل تلك المتضررة في مناطق الزلزال.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الخميس، في مركز تنسيق الكوارث بولاية آدي يامان جنوبي البلاد.

وأضاف أنهم سيضعون غداً حجر أساس الدفعة الأولى من الوحدات السكنية، ويبلغ عددها 21 ألفاً و244 وحدة سكنية، موزّعة على 11 ولاية منكوبة.

ولفت إلى أنهم يعتزمون وضع حجر أساس إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها 244 ألفاً في الولايات الـ11 المنكوبة، خلال الشهرين المقبلين.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.