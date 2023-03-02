أعلنت السلطات التونسية، الخميس، رفضها طلباً تقدمت به "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة لتنظيم مسيرة يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن ولاية تونس نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وذكرت الولاية أن رفضها الطلب "يأتي على خلفية وجود شبهات بالتآمر على أمن الدولة لبعض قيادات جبهة الخلاص".

وفي 31 مايو/ أيار 2022، أُسست جبهة الخلاص وتضم 5 أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و "حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، بالإضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب".

وفي وقت سابق، أعلنت "جبهة الخلاص" على حسابها الرسمي بفيسبوك أنها تعتزم تنظيم مسيرة الأحد انطلاقاً من "ساحة الجمهورية" باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.

وذكرت أن المسيرة تأتي للتنديد بـ"الاعتقالات الأخيرة في صفوف عدد من قياداتها" واستنكاراً لما اعتبرته "انتهاكات جسيمة طالت الحريات العامة والفردية".

وتقول الجبهة إن 3 من قادتها، هم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورضا بلحاج، موقوفون لـ"أسباب سياسية".

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".