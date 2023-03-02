سياسة
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اليونان.. إضراب بالسكك الحديدية بعد حادث تصادم قطارين أسفر عن مقتل 57 شخصاً
تعطلت شبكة السكك الحديدية في اليونان، إثر إضراب دعا إليه اتحاد للسكك الحديدية، تنديداً بحادث تصادم قطارين كانا يسيران في السكة نفسها في ثيساليا (وسط) ليل الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 57 شخصاً.
اليونان.. إضراب بالسكك الحديدية بعد حادث تصادم قطارين أسفر عن مقتل 57 شخصاً
اتحاد السكك الحديدية: لسوء الحظ فإن مطالبنا المستمرة لتدريب أفضل واعتماد تقنيات السلامة الحديثة ألقيت في سلة المهملات / صورة: Reuters
2 مارس 2023

شهدت شبكة السكك الحديد في اليونان شللاً الخميس بسبب إضراب لمدة 24 ساعة دعا إليه الاتحاد اليوناني للسكك الحديدية بعد حادث تصادم قطارين أسفر عن مقتل 57 شخصاً حتى الآن.

وفي الدعوة للإضراب، أدان الاتحاد الذي يضم جميع نقابات عمال السكك الحديدية "عدم الاحترام الذي أظهرته الحكومات على مر الزمان حيال شبكة السكك الحديد اليونانية مما أدّى" إلى الكارثة التي وقعت مساء الثلاثاء.

وبالموازاة، تجمّع نحو 700 شخص بحسب الشرطة مساء الخميس أمام مقر شركة السكك الحديد اليونانية في أثينا للاحتجاج على الثغرات التي أدّت إلى الحادث الكارثي.

ووقف المتظاهرون دقيقة صمت حداداً على الضحايا الـ57 وبينهم العديد من الشباب، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعرّضت اليونان ليل الثلاثاء لواحد من أسوأ حوادث السكك الحديد في السنوات الأخيرة. ووقع التصادم بين قطارين كانا يسيران على السكة نفسها لعدة كيلومترات في وادي تيمبي في ثيساليا (وسط).

وقالت النقابات في بيان "لسوء الحظ فإن مطالبنا المستمرة لمزيد من الموظفين الدائمين وتدريب أفضل وخصوصاً اعتماد تقنيات السلامة الحديثة ألقيت كلها في سلة المهملات".

كما توقفت شبكة القطارات بين المدن والتابعة أيضاً لشركة "هيللينيك ترين" المسؤولة عن قطاع النقل بالسكك الحديد في اليونان.

كما توقف العاملون في مترو أثينا عن العمل الخميس بين الساعة 04:00 والساعة 22:00 ت غ.

وفي بيان، أوضح اتحاد موظفي مترو أثينا أنّ "ثمة مشاكل مشتركة" مع شركة السكك الحديد.

وأضاف "منذ سنوات تشكو نقابتنا من نقص كبير في المعدّات وقطع الغيار ونقص كبير في العاملين.. الأمر الذي يرغم الموظفين على العمل لساعات طويلة مرهقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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