سياسة
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منظمة الصحة العالمية تدعو لتحركات عاجلة لمكافحة الكوليرا في إفريقيا
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تقديم المساعدات لمكافحة وباء الكوليرا المنتشر ببعض البلدان الإفريقية، بعدما رصدت إصابات في 12 دولة، تعد جنوب إفريقيا وتنزانيا وزيمبابوي وموزمبيق من أكثرها تضرراً بالوباء.
منظمة الصحة العالمية تدعو لتحركات عاجلة لمكافحة الكوليرا في إفريقيا
منظمة الصحة العالمية تدعو لتحركات عاجلة لمكافحة الكوليرا في إفريقيا / صورة: Reuters
2 مارس 2023

دعت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إلى المزيد من المساعدة في مكافحة وباء الكوليرا في بعض البلدان الإفريقية.

وفي بيان نشرته الصحة العالمية، لفت المسؤول عن مراقبة حالات الطوارئ بالمنظمة، باتريك أوتيم، إلى خطر تفشي الكوليرا في بعض دول القارة السمراء.

وقال أوتيم إن للوباء قدرة على "الانفجار السريع" مع استمرار هطول الأمطار في بعض المناطق بإفريقيا، وحث على المزيد من المساعدة لمكافحته .

وأوضح أن الوباء ينتشر بشكل خاص من خلال المياه الملوثة، مضيفاً: "من المهم جداً أن ندعم البلدان قبل أن ينتشر الوباء كثيراً".

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه، ويسبب إسهالاً حاداً يهدد الحياة إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص، لخطر الإصابة به.

وحتى الآن رُصدت الإصابة بالكوليرا في 12 دولة إفريقية، فيما تعد جنوب إفريقيا وتنزانيا وزيمبابوي وموزمبيق من أكثر البلدان تضرراً من الوباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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