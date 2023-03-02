دعت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إلى المزيد من المساعدة في مكافحة وباء الكوليرا في بعض البلدان الإفريقية.

وفي بيان نشرته الصحة العالمية، لفت المسؤول عن مراقبة حالات الطوارئ بالمنظمة، باتريك أوتيم، إلى خطر تفشي الكوليرا في بعض دول القارة السمراء.

وقال أوتيم إن للوباء قدرة على "الانفجار السريع" مع استمرار هطول الأمطار في بعض المناطق بإفريقيا، وحث على المزيد من المساعدة لمكافحته .

وأوضح أن الوباء ينتشر بشكل خاص من خلال المياه الملوثة، مضيفاً: "من المهم جداً أن ندعم البلدان قبل أن ينتشر الوباء كثيراً".

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه، ويسبب إسهالاً حاداً يهدد الحياة إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص، لخطر الإصابة به.

وحتى الآن رُصدت الإصابة بالكوليرا في 12 دولة إفريقية، فيما تعد جنوب إفريقيا وتنزانيا وزيمبابوي وموزمبيق من أكثر البلدان تضرراً من الوباء.