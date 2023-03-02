صوّت البرلمان التركي الخميس، بالإجماع على مقترح لإنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في عواقب زلزال قهرمان مرعش الذي وقع مطلع فبراير/شباط.

وناقشت الكتل البرلمانية للأحزاب المقترحات المقدمة إلى رئاسة البرلمان التركي من أجل التحقيق في عواقب الزلزال من جميع الجوانب لإنشاء مبان مقاومة للزلازل ولتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة كفاءة إجراءات مشروع التحول الحضري.

وبعد إلقاء نواب من الكتل البرلمانية كلماتهم حول المقترح تقرر التصويت عليه، وصوتت الكتل بالإجماع على إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في عواقب الزلزال.

على صعيد آخر، أعلنت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد)، تأسيس 189 تجمعاً سكنياً من المنازل مسبقة الصنع بالمناطق المنكوبة جراء الزلازل.

وأوضحت "أفاد" في تغريدة على تويتر، الخميس، أنها أسست أيضاً 332 تجمعاً سكنياً من الخيام في 11 ولاية منكوبة جراء الزلازل.

وأضافت أن عدد الخيام التي نصبت في المناطق المنكوبة حتى الآن بلغ 360 ألفاً و167، وأشارت إلى أن مليوناً و440 ألفاً و668 شخصاً يقطنون حالياً داخل هذه الخيم.

ولفتت إلى إسكان 34 ألفاً و120 شخصاً داخل المنازل مسبقة الصنع.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.