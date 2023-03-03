سياسة
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استطلاع: شعبية ماكرون في أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات
أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه في صحيفة "لوبوان"، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، وكذلك تراجع شعبية رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
استطلاع: شعبية ماكرون في أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات
استطلاع: شعبية ماكرون في أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات / صورة: Reuters
3 مارس 2023

أظهر استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات.

أجرت شركة الأبحاث والاستشارات "إيسبوس" الاستطلاع ونشرت نتائجه في صحيفة "لوبوان" الأربعاء.

وكشف الاستطلاع أن شعبية ماكرون وصلت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، عقب الاحتجاجات التي رافقت خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل.

كما تراجعت شعبية رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بمقدار 7 نقاط، إذ انخفضت إلى 27 بالمئة، وفقاً للاستطلاع.

وتُصِرّ الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.

وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، حسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح، القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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