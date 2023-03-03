أظهر استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات.

أجرت شركة الأبحاث والاستشارات "إيسبوس" الاستطلاع ونشرت نتائجه في صحيفة "لوبوان" الأربعاء.

وكشف الاستطلاع أن شعبية ماكرون وصلت إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، عقب الاحتجاجات التي رافقت خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل.

كما تراجعت شعبية رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بمقدار 7 نقاط، إذ انخفضت إلى 27 بالمئة، وفقاً للاستطلاع.

وتُصِرّ الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.

وترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، حسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح، القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.