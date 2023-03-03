قالت وزارة الزراعة البرازيلية الخميس٫ إن حالة إصابة مؤكدة بمرض جنون البقر اكتُشفت في البلاد الشهر الماضي "غير نمطية"، مضيفة أنها ستعمل على رفع تعليق استيراد لحوم الأبقار الذي سارعت عدة دول في آسيا إلى فرضه.

ويشكّل تعليق الصادرات خطراً كبيراً على قطاع الثروة الحيوانية المهمّ في البرازيل، وهو أحد أكبر هذه القطاعات في العالم.

وأشارت وزارة الزراعة في بيان إلى تحليل أجرته المنظمة العالمية لصحة الحيوان وأكد الحالة غير العادية للإصابة.

وأضافت الوزارة أنها ستحدّد موعداً لعقد اجتماع عبر الإنترنت مع المسؤولين الصينيين لمناقشة استئناف صادرات لحم البقر لبلدهم.

ورصدت الإصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري (جنون البقر) لدى ثور يبلغ من العمر تسع سنوات من ولاية بارا بشماليّ البلاد.

وأدّى اكتشاف الحالة، التي أُعلنَت في 20 فبراير/شباط، إلى حظر تلقائي لمبيعات لحوم الأبقار البرازيلية للصين.

والخميس وقفت ثلاث دول آسيوية أخرى، هي إيران والأردن وتايلاند، مؤقتاً استيراد لحوم الأبقار من أي مكان داخل البرازيل.

كما أكّدَت وزارة الزراعة البرازيلية في بيان صدر في وقت سابق أن روسيا وقفت الواردات، لكن من ولاية بارا فقط.

وذكرت الوزارة أنه ليس في بارا سوى مصنع واحد لتعليب اللحوم مصرح له ببيع منتجات لحوم البقر لروسيا.

وأكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية أنها تسعى لاستئناف صادرات لحوم الأبقار "في أسرع وقت ممكن".