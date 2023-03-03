سياسة
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تركيا.. متطوعون ينقذون أكثر من 1500 حيوان أليف بعد الزلازل
أدّت الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا إلى نفوق عدد كبير من الحيوانات الأليفة وبقاء ما بقي على قيد الحياة تحت الأنقاض. لكن فرق البحث عملت في أثناء عمليات الإنقاذ على انتشال ما تجد من حيوانات أليفة محاصَرة.
تركيا.. متطوعون ينقذون أكثر من 1500 حيوان أليف بعد الزلازل
إنقاذ أكثر من 1500 حيوان أليف حتى الآن منذ ضربت الزلازل جنوبي تركيا / صورة: AA
3 مارس 2023

قالت جمعية الرفق بالحيوان الدولية (HSI)، وهي جمعية غير ربحية، إن أكثر من 1500 حيوان أليف أُنقذوا حتى الآن منذ ضربت الزلازل جنوبي تركيا.

وأضافت الجمعية في بيان: "بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا، لا يزال فريق إنقاذ الحيوانات من جمعية الرفق بالحيوان الدولية يعثر على الكلاب والقطط على قيد الحياة في الشقق المهجورة أو المباني المتضررة أو التي تتجول في الشوارع".

وأوضحت: "تقدّر المؤسسة الخيرية الحيوانية أن أكثر من 1500 حيوان، من كلاب وقطط وأرانب وسمكة ذهبية وديك وببغاء وزواحف وغيرها، أُحضرَت لتلقّي الرعاية الطبية في العيادات الميدانية البيطرية الرئيسية الثلاث التي أنشأها البيطريون المحليون والمجموعات بمدينة أنطاكية حيث يعمل فريق HSI ".

وتقدّر المنظمة أن عشرات الآلاف من الحيوانات في جميع أنحاء البلاد قد نفقت بسبب الزلزال.

كما قالت الجمعية إن معظم الحيوانات التي تُنقَذ وقُدمت لها الرعاية الطبية "عانت جروحاً وكدمات وجروحاً ملوثة وأعيناً مصابة وجفافاً ومجاعة وصدمة".

وقالت كيلي دونيثان، مديرة الاستجابة للكوارث الحيوانية في HSI: "الحيوانات التي نجدها لا تزال على قيد الحياة غالباً ما تكون في شقق مهجورة ومتضررة، حيث كانت بمفردها طوال هذه الكارثة. لا أستطيع إلا أن أتخيّل كيف كان الأمر مخيفاً لهم لتحملهم أربعة زلازل خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك تجربة طائرات الهليكوبتر المسيَّرة التي تصمّ الآذان في السماء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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