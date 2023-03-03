سياسة
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منحاز ويدعو للاستغراب.. تركيا تُدين تقريراً أمريكياً حول مكافحة الإرهاب
علّق المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 حول الإرهاب، مؤكداً أن تركيا تواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية في مقدمتها PKK/PYD/YPG وكولن وداعش، وأن التقرير منحاز لها ويدعو للاستغراب.
منحاز ويدعو للاستغراب.. تركيا تُدين تقريراً أمريكياً حول مكافحة الإرهاب
تركيا تُدين تقريراً أمريكياً حول مكافحة الإرهاب: منحاز ويدعو إلى الاستغراب / صورة: AA
3 مارس 2023

قالت أنقرة إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021 حول الإرهاب يشوّه عمداً حرب تركيا ضد التنظيمات الإرهابية التي تشكّل تهديداً مباشراً لأمنها.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش الجمعة، في ردّ مكتوب على سؤال حول التقرير الأمريكي.

وأكد بيلغيتش أن تركيا تواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها PKK/PYD/YPG وكولن وداعش، دون تمييز وفي إطار القانون.

ولفت إلى تقديم تركيا إسهامات فاعلة في الجهود الدولية على صعيد مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن وصف التقرير الأمريكي تنظيم "قسد" الذي هو امتداد لـPKK الإرهابي شريكاً للولايات المتحدة في مكافحة داعش، يُظهِر أن السلطات الأمريكية لم تدرك بعد خطأ استخدام تنظيم إرهابي في مكافحة تنظيم إرهابي آخر.

كما لفت إلى أن إدراج ادّعاءات وسائل إعلام منحازة بأن عمليات تركيا لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق تسبّب خسائر في صفوف المدنيين في التقرير "مدعاة للاستغراب".

وفي ما يتعلق بمكافحة تنظيم كولن الإرهابي، شدّد بيلغيتش على أن وصف التقرير الأمريكي لكفاح تركيا ضدّ أعضاء التنظيم بأنه ذو دافع سياسي، أمر لا يمكن قبوله.

وأشار إلى أن القضاء التركي أثبت بالأدلّة الملموسة الطبيعة الإرهابية لتنظيم كولن منفّذ المحاولة الانقلابية الدموية في تركيا في 2016، والمتورط في أنشطة إجرامية في كل دولة هو فيها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأكد أن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تنهي وجود تنظيم كولن وأنشطته على أراضيها بأسرع وقت.

كما لفت إلى أن احتواء التقرير على ادعاءات تستند إلى شائعات وأخبار وسائل إعلام منحازة يثير الشكوك حول جدية التقرير.

وقال بيلغيتش: "ندعو الولايات المتحدة إلى إظهار التضامن مع بلدنا وفقاً لروح التحالف، وتبنّي مقاربة مبدئية ومنسجمة وحازمة وفعالة في مكافحة الإرهاب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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