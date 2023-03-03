سياسة
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ليوم واحد.. عمال النقل العامّ في ألمانيا يُضرِبون للمطالبة  برفع الأجور
بهدف زيادة الضغط على الحكومة بدأ عمال النقل العامّ الألمان إضراباً تحذيرياً ليوم واحد في ست ولايات. ويطالب المضربون بزيادة في الأجور بنسبة 10.5% ولا تقلّ عن 500 يورو، وسط ارتفاع التضخم وأزمة تكاليف المعيشة.
ليوم واحد.. عمال النقل العامّ في ألمانيا يُضرِبون للمطالبة  برفع الأجور
حُذّر الركاب للاستعداد لمواجهة تعطيل السفر على نطاق واسع في المدن الألمانية الكبرى / صورة: AA
3 مارس 2023

بدأ عمال النقل العام الألمان إضراباً تحذيرياً ليوم واحد الجمعة، بهدف زيادة الضغط على الحكومة، في نزاع مستمرّ بشأن الأجور.

وأعلنت نقابة فيردي العمالية في بيان، أن الإضراب سيستمر حتى منتصف الليل في 6 ولايات، هي بادن فورتمبيرغ وساكسونيا وهيسن وساكسونيا السفلى وراينلاند بالاتينات وشمال الراين وستفاليا.

كما حُذّر الركاب للاستعداد لمواجهة تعطيل السفر على نطاق واسع في المدن الكبرى، بما في ذلك كولونيا وفرانكفورت وشتوتغارت وميونخ.

وانضمّ سائقو الحافلات والترام والقطارات في 6 ولايات إلى الإضراب، الذي يهدف أيضاً إلى لفت الانتباه إلى تغيّر المناخ، والحاجة إلى تعزيز النقل العام.

وينظّم عمال القطاع العامّ إضرابات في ولايات ألمانية مختلفة منذ الأسبوع الماضي بعد نهاية الثانية من المفاوضات الجماعية لعمال الخدمة العامة وعمال أمن الطيران مع الحكومة بلا اتفاق.

ويطالب الاتحاد الذي يمثّل نحو 2.5 مليون عامل في القطاع العامّ، بزيادة في الأجور بنسبة 10.5% ولا تقلّ عن 500 يورو (530 دولاراً)، وسط ارتفاع التضخم وأزمة تكاليف المعيشة.

ومن المقرَّر عقد جولة جديدة من المفاوضات نهاية الشهر الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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