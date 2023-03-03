تتقدم الحكومة الإسرائيلية في اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحدّ من قوة السلطة القضائية، في الوقت الذي تتصاعد فيه حملة الاحتجاجات المعارضة لها.

غير أن التصعيد في ردود الأفعال السياسية وحتى الميدانية، كما جرى الأربعاء في تل أبيب، بات يدفع إلى التساؤل: إلى أين تتجه إسرائيل؟

ولا إجابة محددة، لا لدى المحللين ولا حتى السياسيين عن مآل التطورات المحلية في إسرائيل، لا سيما في ظلّ عزم الحكومة على المضي قدماً في مخططها للدفع باتجاه سلسلة من مشاريع القوانين في الكنيست وإصرار المعارضة على إفشال هذا المخطط.

وتبدو فرص المعارضة في منع تمرير هذه القوانين متواضعة للغاية، إن لم تكن مُعدَمة في ظلّ تمتُّع الحكومة بأغلبية 63 من أعضاء الكنيست المئة والعشرين.

خياران أمام إسرائيل

مع ذلك يبدو أن إسرائيل تسير نحو خيارين، فإما أن تقبل الحكومة والمعارضة باقتراحات الجلوس لإيجاد حل وسط، وإما أن يمضي كل في مواقفه، وعندها يُرجَّح أن تحصل مشاريع القوانين على التصديق النهائي بحلول الشهر المقبل.

فالحكومة الإسرائيلية مستندة إلى أغلبيتها البرلمانية، وتقول إنها تريد الحد من قوة السلطة القضائية، تحديداً المحكمة العليا، لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية.

بذلك يكون للحكومة اليد الطولى في تعيين قضاة المحكمة العليا التي عليها أن لا تتدخل بقوانين الأساس التي يعتمدها الكنيست وأيضاً يكون من حق المسؤولين السياسيين اختيار مستشاريهم القانونيين، كما تعبر عن ذلك نصوص مشاريع القوانين المطروحة أمام الكنيست.

لهذه الأسباب تحديداً تحتجّ المعارضة على هذه التشريعيات وتعتبر أن من شأن اعتمادها الانقلاب على السلطة القضائية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، كما عبّر في أكثر من مناسبة في الأسابيع الأخيرة رئيس المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد.

ولطالما تباهت إسرائيل بأن قوة سلطتها القضائية عنوان ديمقراطيتها.

تجربة جديدة

وقال رئيس معهد "متفيم" (مسارات) للسياسات الخارجيّة الإقليميّة (خاص) نمرود غورين للأناضول: "أعتقد أنها لحظات محلية حساسة للغاية، لأن لدينا حكومة تدفع بتشريعات تتعارض مع الطبيعة الديمقراطية الأساسية التي كانت سائدة منذ عقود، سواء ما يتعلق بهيكل الحكم أو النظام القانوني".

وأضاف غورين: "كثيرون يعارضون هذه التشريعات ويخرجون إلى الشوارع، ولا نعرف حتى الآن إن كان لنوع من التسوية مجال، أو أن نتنياهو وحكومته سيسيران بسرعة كاملة في الاتجاه الذي يريدون، وإذا ما حدث ذلك فستكون أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل".

واعتبر غورين أن ما يجري هو "تجربة جديدة، ولكن من المشجع رؤية كثير من الإسرائيليين سواء من اليسار أو اليمين يخرجون من أجل حماية الديمقراطية".

وكانت المعارضة الإسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو بإصراره على التشريعات يدفع الإسرائيليين نحو حرب أهلية.

ولكن نتنياهو حاول طمأنة الإسرائيليين والأطراف الدولية القلقة من ما يجري في إسرائيل بأنه "لن تحدث حرب بين الإخوة في إسرائيل".

مع ذلك اعتبر نتنياهو أن "المعارضة الإسرائيلية تدفع نحو الفوضى على أمل إسقاط حكومته والعودة إلى صناديق الاقتراع".

في المقابل اعتبرت المعارضة أن التشريعات من شأنها إخراج إسرائيل من دائرة الديمقراطية إلى الديكتاتورية.

وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع محتجين على التشريعات في تل أبيب.

واستخدمت الشرطة القنابل الصوتية وخراطيم المياه والخيالة لتفريق المتظاهرين الذين قالت الشرطة إنهم أغلقوا الشوارع واعتدوا على عناصر الشرطة.

وتصاعد بشكل ملحوظ تبادل الاتهامات بين الحكومة برئاسة نتنياهو والمعارضة بقيادة لابيد.

الحرب الأهلية بعيدة

وعما إذا كانت الأوضاع تتدهور أكثر فأكثر قال غورين: "لا نعلم، إن الحرب الأهلية أمر بعيد جدا عن التجربة التي نعرفها في إسرائيل، لذلك نأمل أن لا تتصاعد الأمور نحو أعمال عنف".

وأضاف: "أعتقد أن الاحتجاج ليس عنيفاً، فالناس يخرجون إلى الشوارع ويسمعون أصواتهم ويفعلون ذلك في إطار القانون".

واستدرك في إشارة إلى وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "لدى الوزير بن غفير الذي بات مسؤولاً عن الشرطة مشكلة، فهو من اليمين المتشدد ويدفع باتجاه ردّ أكثر صرامة من الشرطة ضد المحتجين".

وأضاف: "مع ذلك آمل احتواء هذا الأمر لأنه قد يتجه نحو وضع لا يريد أحد رؤيته في إسرائيل".

محاولات للدفع باتجاه الحوار

وتحاول أطراف سياسية إسرائيلية على رأسها الرئيس إسحاق هرتسوغ جلب الطرفين إلى طاولة الحوار لمحاولة إيجاد حلول وسط.

وحتى الآن لم تجد هذه الدعوات آذاناً صاغية في وقت تبدو فيه الحكومة عازمة على المضي قدماً في سن التشريعات من خلال الكنيست.

ولم يملك غورين إجابة محددة عن المنحى الذي قد تتجه إليه الحكومة، قائلاً: "لا نعلم بعد، فمن ناحية فالعملية الجارية في الكنيست تدفع فيها الحكومة قدماً هذه التشريعات، ومن ناحية أخرى يبذل الرئيس هرتسوغ الجهود لإيجاد طرق للدفع باتجاه انخراط الطرفين في حوار نحو تسويات".

واستدرك: "الأمر يعتمد على نية نتنياهو والحكومة، وما إذا كانوا على استعداد للتنازل عن عناصر رئيسية أو وقف عملية التشريع لفترة تفاوض للتوصل إلى إجماع حول بعض البنود".

وأضاف غورين: "إذا كان هناك استعداد لذلك، فأعتقد أن من الممكن التوصل إلى حلول، ولكن من غير الواضح هل ستنجح هذه الجهود أم لا، لذلك لا جواب لدينا عن هذا الأمر حتى الآن".

وتتواصل الاحتجاجات منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويتوقع أن تستمر حتى اعتماد هذه القوانين نهائياً الشهر المقبل، ما لم تحدث مفاجأة غير متوقعة.​​​​​​​