أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة دعوة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان نشره في وقت متأخر الخميس، إن بلاده تُدين بشدة دعوة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية"، حسب شبكة CNN.

ووصف برايس التصريحات بأنها "بغيضة" و"غير مسؤولة".

والأربعاء قال وزير المالية الإسرائيلي إن "قرية حوارة يجب أن تُمحى، أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك لا أفراد عاديون".

ولم تلقَ تصريحات الوزير الإسرائيلي تعليقاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرفض أو القبول.

فيما اعتبر زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد في تغريدة، أن دعوة سموتريتش إلى محو حوارة "تحريض على جريمة حرب".

والأحد شهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط مدينة نابلس هجمات غير مسبوقة من مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب البلدة.

وقوبل هجوم المستوطنين الإسرائيليين بإدانات دولية واسعة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتقع قرية حوارة جنوبيّ مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية، ويمر من خلالها آلاف المستوطنين يومياً للوصول إلى مستوطناتهم المقامة على أراضي محافظة نابلس.