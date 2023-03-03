سياسة
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نائبة وزير الخارجية الأوكراني لـTRT عربي: حطّمنا أسطورة الجيش الروسي
قالت أمينة جباروف نائبة وزير الخارجية الأوكراني، في مقابلة خاصة مع TRT عربي، إن بلادها حطمت أسطورة الجيش الروسي بعدما فشل في احتلال كييف، مُشيدة في الوقت ذاته بموقف تركيا خلال الحرب الذي أنقذ العالم واقتصاد أوكرانيا على حد تعبيرها.
نائبة وزير الخارجية الأوكراني لـTRT عربي: حطّمنا أسطورة الجيش الروسي
أمينة جباروف نائبة وزير الخارجية الأوكراني / Others
3 مارس 2023

قالت أمينة جباروف نائبة وزير الخارجية الأوكراني، إن بلادها حطمت أسطورة الجيش الروسي الذي يُعَدّ ثاني أقوى جيش في العالم بعدما فشل في احتلال كييف.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع TRT عربي تطرقت فيها إلى الأوضاع في أوكرانيا بعد مضي أكثر من عام على بدء الهجوم الروسي.

وقالت جباروف إن أوكرانيا لم تنتصر في الحرب، بعد لكن روسيا خسرت بالفعل بعد مضي أكثر من عام على هجومها.

وأضافت: "عشنا أصعب شتاء في بلدنا نتيجة استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة".

ولفتت إلى أنه "عندما بدأت الحرب كنا نشعر بالخوف لأن روسيا كانت تخطّط لاحتلال كييف خلال أسبوع واحد، لكنها لم تستطع ذلك حتى بعد سنة".

وأفادت المسؤولة الأوكرانية بأن لدى بلادها معلومات بشأن عدد الصواريخ والأسلحة في روسيا، مضيفة أنه من الواضح أن لديها عجزاً.

وأكدت: "لقد أنهينا أسطورة أن الجيش الروسي هو ثاني أقوى جيش في العالم".

كما أعربت عن تقدير كييف موقف تركيا وضغطها على الجانب الروسي في ما يتعلق باتفاقية تبادل الأسرى، إذ إن وساطة كل من الأمم المتحدة وتركيا أنقذت العالم واقتصاد أوكرانيا، على حد تعبيرها.

وأعربت جباروف عن اعتقادها أن تركيا ستلعب دوراً كبيراً في مجال إعادة إعمار أوكرانيا بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء الحرب والتي تقدر بمليارات الدولارات، بخاصة أن بين البلدين تعاوناً مشتركاً في مجالات صناعية عالية التقنية.

وتشنّ روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022 هجوماً على جارتها أوكرانيا، مما دفع عواصم عديدة داعمة لكييف، في مقدمتها واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية مشدَّدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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