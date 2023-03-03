لم تثن زلازل جنوب تركيا المواطن رفعت أوستون داغ عن مواصلة عمله الفني على تمثال السلطان محمد الفاتح الذي تضرر خلال الكارثة.

يقيم أوستون داغ في مدينة إسكندرون بولاية هاطاي التي ضربها الزلزال، حيث تضرر التمثال الذي يصور السلطان الفاتح وهو يدخل إسطنبول.

وفي حديث للأناضول، قال أوستون داغ، إنه بدأ العمل على التمثال ثلاثي الأبعاد والذي يتسم صنعه بصعوبة كبيرة قبل عامين.

ولفت إلى أن طول التمثال يبلغ 160 سنتيمتراً وعرضه 150 سنتيمتراً، وأنه كان على وشك الانتهاء منه قبل الزلزال.

وأشار إلى أنه بعد الزلزال بدأ بإصلاح الضرر الطفيف الذي لحق بالعمل الفني جراء الكارثة، وأكد أنه قاب قوسين أو أدنى من استكماله.​​​​​​​

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.