سياسة
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طالبان تدعو الدول الأوروبية إلى إعادة فتح سفاراتها بأفغانستان
أكد وزير خارجية حكومة طالبان ضرورة تحسين العلاقات الدبلوماسية مع البلدان الأوروبية، داعياً ممثلها لدى أفغانستان إلى تشجيع هذه الدول على إعادة فتح سفاراتها في كابل.
طالبان تدعو الدول الأوروبية إلى إعادة فتح سفاراتها بأفغانستان
وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي دعا الدول الأوروبية إلى إعادة فتح سفاراتها في أفغانستان / صورة: AFP
3 مارس 2023

دعا وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح سفاراتها في أفغانستان.

جاء ذلك خلال لقائه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بأفغانستان توماس نيكلاسون في ولاية قندهار، حسب ما أوضحه نائب متحدث خارجية طالبان حافظ ضياء أحمد، في تغريدة عبر تويتر.

وقال متقي إنه ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين أفغانستان ودول الاتحاد الأوروبي، وضرورة تشجيع هذه الدول على إعادة فتح سفاراتها في كابل، وفقاً لأحمد.

وأشار إلى أن متقي أعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي جراء المساعدات الإنسانية المقدمة إلى أفغانستان.

من جانبه، أوضح نيكلاسون أنه مع سيطرة طالبان على السلطة، جرى ضمان الأمن في أفغانستان واتخاذ خطوات جادة في مكافحة الفساد.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وأغلقت دول الاتحاد الأوروبي سفاراتها في كابل في 15 أغسطس/آب 2021، عندما وصلت طالبان إلى السلطة بأفغانستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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