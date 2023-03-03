تحرص الأسر التركية ممن فقدوا أطفالهم في الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد، على ترك أشياء من مقتنياتهم أو أطعمة يحبونها عند قبورهم.

ففي مقبرة "قابي تشام" بقضاء دول قادير أوغلو بولاية قهرمان مرعش، مقابر الأطفال أصبحت تتزين بالقصص التي يحبونها والألعاب والقبعات والأوشحة وحتى بعض أنواع السكاكر التي كانوا يرغبونها في حياتهم.

ورصدت كاميرا وكالة الأناضول على قبر الطفل محمد أقجه داغ، لعبة سيارة إسعاف ورضاعته ومكعبات من السكاكر كان يحبها.

وأخبرنا موظفو رئاسة الشؤون الدينية في المقبرة، أنّ أسر وأقرباء المتوفين من الأطفال يحرصون على ترك أشياء من مقتنياتهم فوق قبورهم أو على شواهد القبور.

وعلى قبر الطفلة إنجي هازال رميسه ألطون، نجد لعبتها "باربي" و"رضاعة الحليب" تحيط بها الزهور من كل جانب.

كذلك حرصت أسرة الشقيقتين إليف يغمور وخديجة نيل صو يوجه داغ، على ترك لعبتيهما فوق قبريهما.

وكانت بلدية ولاية قهرمان مرعش قامت بتوسعة مقبرة "قابي تشام" في 9 فبراير/شباط أي بعد ثلاثة أيام من وقوع الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.