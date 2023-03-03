سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | مقتنيات الأطفال المتوفين جرّاء زلازل تركيا ترافقهم في مثواهم الأخير
أصبحت مقابر الأطفال بمقبرة "تشام قابي" بولاية قهرمان مرعش، تتزين بالقصص والألعاب والأوشحة وحتى السكاكر، إذ تحرص الأسر التركية ممن فقدوا أطفالهم في الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد، على ترك أشياء من مقتنياتهم عند قبورهم.
صور | مقتنيات الأطفال المتوفين جرّاء زلازل تركيا ترافقهم في مثواهم الأخير
مقابر قابي تشام بولاية قهرمان مرعش / صورة: AA
3 مارس 2023

تحرص الأسر التركية ممن فقدوا أطفالهم في الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد، على ترك أشياء من مقتنياتهم أو أطعمة يحبونها عند قبورهم.

ففي مقبرة "قابي تشام" بقضاء دول قادير أوغلو بولاية قهرمان مرعش، مقابر الأطفال أصبحت تتزين بالقصص التي يحبونها والألعاب والقبعات والأوشحة وحتى بعض أنواع السكاكر التي كانوا يرغبونها في حياتهم.

ورصدت كاميرا وكالة الأناضول على قبر الطفل محمد أقجه داغ، لعبة سيارة إسعاف ورضاعته ومكعبات من السكاكر كان يحبها.

وأخبرنا موظفو رئاسة الشؤون الدينية في المقبرة، أنّ أسر وأقرباء المتوفين من الأطفال يحرصون على ترك أشياء من مقتنياتهم فوق قبورهم أو على شواهد القبور.

وعلى قبر الطفلة إنجي هازال رميسه ألطون، نجد لعبتها "باربي" و"رضاعة الحليب" تحيط بها الزهور من كل جانب.

كذلك حرصت أسرة الشقيقتين إليف يغمور وخديجة نيل صو يوجه داغ، على ترك لعبتيهما فوق قبريهما.

وكانت بلدية ولاية قهرمان مرعش قامت بتوسعة مقبرة "قابي تشام" في 9 فبراير/شباط أي بعد ثلاثة أيام من وقوع الزلزال.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us